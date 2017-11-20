安倍於國會演說 再次強調將加強對北韓壓力

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本首相安倍晉三於本（11）月17日在國會發表了「所信表明演說」。「所信表明演說」是日本首相為向國會議員傳達自己想法及施政理念，而在國會內進行的演說。

首先，安倍提到了北韓核武問題。安倍說，北韓發射飛彈的行為，使得日本面臨二次大戰之後，最嚴峻的國家安全問題。他強調，為了讓北韓態度改變，將與國際社會共同合作，加強對北韓的壓力，並且提到美日緊密的同盟將採取具體措施，以應對任何可能發生的情況。

至於如何加強壓力，安倍並未做進一步闡述。

之後，安倍說到高齡化問題，指出除了將鼓勵企業加強投資，讓人工智慧等新技術提高日本的生產力之外，還要加快幼稚教育免費化的腳步，在2020年前，達成讓所有三歲到五歲的幼兒，都可以免費就讀幼稚園的目標，減輕家長負擔，讓家長可以放心外出工作。

接著，安倍舉日本對印度出口新幹線高鐵系統為例，認為對外出口日本的技術，以幫助日本在少子化的過程中繼續維持成長。此外，他還說到希望加速TPP談判的進程，並且稱將領導RCEP的談判。

對於安倍的演說，日本各大在野黨也紛紛表示意見。根據日本《NHK》報導，立憲民主黨黨魁枝野幸男表示安倍似乎失去了「霸氣」，在他的演說內容中感覺不到能量。而「日本維新會」黨魁片山虎之助則批評安倍在演說中，無論是北韓還是教育問題，都沒有提到政策的具體內容。

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