德國政黨協商破裂 梅克爾陷政治危機

（台灣英文新聞／高立寰 綜合外電報導）昨（19）日，德國國會主張自由市場經濟的自由民主黨（Free Democratic Party，FDP）提前從由總理梅克爾所屬政黨－基督教民主聯盟所領銜組成國會多數黨的政黨協商中離席，宣告協商的破裂。

參與組成國會多數政黨協商的四個政黨分別為：總理梅克爾所屬的聯盟黨（基督教民主聯盟及其姊妹政黨巴伐利亞基督教社會聯盟CDU/CSU）、自由民主黨（FDP）、以及綠黨（Green Party）。

率眾離席的自由民主黨主席林德納（Christian Lindner）表示，各方政黨沒能建立「彼此信任的基礎」，並強調「與其錯誤的執政，不如完全不執政」。

此次的政黨協商最主要目標為在各政黨分歧已久的議題上面達成基本的初步共識。其議題包括：難民接受政策、難民庇護政策，以及能源政策。

2015年敘利亞危機爆發後，總理梅克爾排除眾議，堅持開放德國門戶，接受來自戰火地區的難民。據估計，2015至2016年當中，德國就接納了約一百二十萬的難民進入德國。

大量的難民及後續衍生的社會問題，引發對此難民政策的強烈反對聲浪。主張杜絕一切移民的極右翼民粹政黨－德國另類選擇（Alternative für Deutschland，AFD）亦於今年九月的大選中奪得百分之十三的選票，自五十年以來，首次打入德國國會。

難民政策的主要的癥結點之一，在於是否允許2015年至2016年到達德國的難民將尚處於戰亂地區的眷屬接至德國居住。2016年，難民危機位處巔峰時，德國政府宣布暫停此一措施，但由於此暫緩期將於明年失效，引發對此議題的激烈論戰。

就能源政策上，綠黨主張應停用德國境內各主要燃煤發電廠。但其餘政黨卻認為此舉將嚴重阻礙工業生產以及經濟發展。

總理梅克爾因此剩下三個選擇：與國會第二大黨社會民主黨（Social Democratic Party，SDP）組成多數聯合政黨、重新舉行大選，或是以未過半數之姿執政。

然而，社會民主黨主席舒爾茲（Maritn Schulz）已多次強調絕不與聯盟黨共組政黨。德國政壇也憂心重新舉行選舉將可能讓近期聲勢高漲的極右翼德國另類選擇黨進而取得更多票數。