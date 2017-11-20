【肉身博天】拍片過程救護車待命　楊金池環保紀錄片紐約首映　

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）台灣導演黃明川執導的紀錄片「肉身搏天」（Face the Earth），當地時間18日在紐約首映，描述旅美藝術家楊金池捍衛地球與天搏鬥。紐約環保藝文界形容，劇情讓觀眾看到人類的浪費文化。



中央社報導，「肉身搏天」18日在紐約皇后美術館（Queens Museum）戲院廳放映，19日在經典電影博物館（Anthology Film Archive）播放。影片紀錄楊金池站在裝載3萬個鋁罐的鐵網下，在倒數計時中被緩緩落下鋁罐滅頂，呈現經污染逐漸窒息死亡過程，藉此表達對全球環境關懷、促使人類反省，改變消費習慣。

左2為台灣導演黃明川，右2為旅美藝術家楊金池。中央社



台灣導演黃明川特別赴美與楊金池出席映後座談會，提及影音檔、照片素材多到造成不少拍攝難處。一開始沒有拍攝感動，忍了2年時間，直到2012年看到楊金池記錄作品「殺死我或改變吧！」（killing me or change）影音檔，終於受到震撼。



不過，黃明川決定拍攝後，接下來的痛苦才真正開始，紐約、台北兩地奔波既辛苦又耗時，還要到處募款。完成後要感謝的人太多，連謝幕名單都很難敲定。

酷愛裝置藝術的楊金池則說，募款問題解決，紀錄片順利完成拍攝播映，讓自己熱愛地球、擔心環保問題受到關注，就是最大意義。尤其黃明川希望此片變成環保教育素材，正是他想要做的事，讓下一代早點瞭解人類身處環境污染嚴重性，讓唯一地球更加乾淨。



Franklin Furnace檔案藝術組織創辦人瑪莎威爾森（Martha Wilson）強調，地球正遭逢無可抗拒的污染，楊金池的紀錄片讓我們看到浪費的文化，不能再坐以待斃。

旅美藝術家楊金池站在3萬個鋁罐鐵網下。中央社

她還回憶當天拍攝鋁罐滅頂藝術創作時，怕發生意外，現場還準備了救護車，所幸並未派上用場。熟識楊金池的紐約市文化局長芬克波爾（Tom Finkelpearl）、全美最大的藝術家基金會（NYFA）總監羅艾斯（Michael Royce）肯定楊金池的創作脈絡，相信透過影像紀錄，瞭解行為藝術表演如何與大眾互動，實踐創作理念。

楊金池慣用各種廢棄物創作裝置藝術作品，議題大多圍繞在環境、社會、人類與文明的衝突關係，也是紐約台灣藝術家指標性人物之一。紐約時報藝評人柯特（Holland Cotter ）曾以「神奇」一詞形容楊金池的創作。