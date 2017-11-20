【安寧療護】人生盡頭想善終　安樂死非唯一道路

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）前資深體育主播傅達仁，赴瑞士取得安樂死機構綠燈護照，引發討論。

中央社16日引述安寧照顧協會醫師說，追求善終，安寧療護和病人自主權利法都是可行之道，一味尋求安樂死恐引發「滑坡效應」。



84歲的傅達仁因為癌末，推動安樂死合法化曾上書蔡英文總統，近日他和家人遠赴瑞士尋求安樂死協助；作家瓊瑤，也因希望讓丈夫平鑫濤善終，為了插鼻胃管等問題，家人間發生衝突，讓安樂死議題引發各界討論。



中央社記者引述台灣安寧照顧協會理事長、新竹馬偕醫院癌症中心主任邱世哲說，安樂死是一種將死亡做為解決痛苦之手段的方式，但因倫理、文化衝擊大，即便歐洲，施行安樂死的國家也不多。



邱世哲坦言，傅達仁因罹癌痛苦想安樂死，這是很實際的問題，因為多數人都不喜歡痛苦，想透過捷徑解決，也想自己決定什麼時候結束生命。

但他強調，若安樂死真的合法了，不僅將衝擊文化，時間一久，等到大家漸漸習慣安樂死，恐引發「滑坡效應」，即便非重病患者也想求死，後果不堪設想。



安樂死這件事，背後反映出的是病人身上的痛苦，想透過死亡解決，但想擺脫痛苦真的只能靠死亡解決嗎？

邱世哲說，其實現行「安寧緩和醫療條例」以及民國108年即將上路的「病人自主權利法」，都可以是善終的另一種選擇。



「安寧緩和醫療條例」民國89年公告施行，讓末期病人立意願書，選擇安寧緩和醫療或作維生醫療抉擇的權利。邱世哲說，安寧緩和醫療的精神，就是讓病人好好「活」，而且活得有尊嚴、不痛苦，也不以人工方式干預，生命走到盡頭自然離開。



不過， 因部分永久昏迷、植物人、失智等狀態的患者，不適用安寧緩和醫療，因此催生病人自主權利法補足，賦予病人「醫療拒絕權」，讓病人自己決定在符合特定臨床條件時，接受或拒絕維生治療以及人工營養、流體餵養，但不是以死亡當做手段。