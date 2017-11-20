【捨不得家人】前體育主播傅達仁　安樂死喊卡

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）84歲的前體育主播傅達仁因罹患胰臟癌，日前赴瑞士成為安樂死機構合格會員。他透露因為不捨家人，而取消計畫。

中央社引述傅達仁說：「第2次醫生談話完就是要做了，但是我取消了，因為我捨不得他（兒子）。」



傅達仁昨(19)日下午在兒子傅俊豪陪同下，出席「安樂善終」詩書畫展。他說，瑞士的安樂死機構就像是上帝在世界上開了一扇窗，解救所有飽受病魔折磨的國際人士，只要任何年滿18歲以上的成年人，都能成為會員，「前提是你必須得了絕症，還有完全出自你的自願」。





至於安樂死的流程，傅達仁透露，整個流程費用大約新台幣40、50萬，包括遺體火化與運送回國。



他說，成為會員後，院方會先確認病情與病人意識，只要沒有問題，隔天院方會進行第2次面談，定出安樂死時間。

等到遺體火化後，家屬可以選擇留在瑞士等待取回，也能交由院方寄送回國。



傅達仁則透露，這次他在瑞士不但成為會員，也完成第一次面談，他說：「第2次醫生談話完就是要做了，但是我取消了，因為我捨不得他（兒子）。」

為瞭解安樂死機構的規定與理念，傅達仁日前帶著老婆、小孩遠赴瑞士，並成為安樂死機構「尊嚴」會員。傅達仁強調，他們不分宗教、政黨、民族，專門幫助人，當人們罹患絕症、生不如死的時候，他們有辦法讓患者不痛、很快，像深睡而去，「差不多只要30分鐘就能解脫」。



從去年診斷罹患胰臟癌至今，傅達仁坦言已進出醫院超過30次，過程中飽受折磨。18日他從瑞士風塵僕僕返台後，也隨即前往醫院打點滴補充體力。



傅達仁也點出，台灣安樂死無法立法的關鍵之一，就是刑法275條規定，幫助自殺者有罪，不過他強調：「自殺不一定是人的罪，合理、合法開藥給人安樂善終，不等於自殺，不要亂畫等號，這是一種人道作法。」



中央社報導，為強調安樂死有其合法必要性，傅達仁也拿出數據佐證，他說：「台灣癌末病人，每年10萬人自殺的人有110個人，美國只有10個人，我們是世界第一，就連我回來打點滴，病床周圍有5、6個人每天想跳樓，因為你打什麼藥都沒用，生不如死的時候，你才需要這個法。」



傅達仁強調，台灣是一個自由、民主、人權的國家，他堅定表示：「我一生最後要做的，就是要讓台灣這種人權的國家，尊重人權最後的選擇、死亡的人權，當然這是要有條件的，包括你是得了絕症、而且是自願的。」