阿根廷載有44人潛艦失聯　曾發出7次訊號

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）阿根廷一艘載有44人的潛艦上週三(15日)起突然失聯，軍方迄今雖已收到7次訊號，但並未和潛艦連絡上。阿根廷國防部已展開搜救行動。

阿根廷國防部表示，軍方多個基地在18日總計接收到ARA San Juan潛艦發出的7次衛星訊號，但尚未追蹤到確切位置。

在美國航太總署NASA一架搜尋飛機協助下，阿根廷已在南太平洋展開搜尋這艘 潛艦的工作。

美國海軍也出動深海救援機具 (deep water rescue modules)到阿根廷，萬一在海床上發現潛艇時，可以派上用場。英國和位於該地區的其他國家也都伸出援手。

#BREAKING: Submarine rescue chamber and other assets being mobilized at @MCASMiramarCA to support search for Argentinean Navy submarine A.R.A. San Juan - https://t.co/svBWeeb1Vw pic.twitter.com/byajmTxYNr — U.S. Navy (@USNavy) November 19, 2017

​由於風強浪大，救援任務十分困難。失聯的 ARA San Juan潛艦，15日剛剛從南美洲最南端的Ushuaia完成例行任務，準備返回位於布宜諾斯艾利斯南部Mar del Plata的基地。

潛艦最後一次跟海軍指揮部聯絡，是在本月15日早上。阿根廷派出驅逐艦和2艘護衛艦，在最後所知的潛艦位置，也就是瓦迪茲半島( Valdez peninsula)東南方進行搜尋，迄今沒有發現任何線索。

當局推斷潛艦可能因為斷電，導致通訊困難。根據標準作業程序，在通訊中斷的情況下， 潛艦可以浮出水面。​

​圖為失聯潛艦資料照片。美聯社