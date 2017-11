阿根廷載有44人潛艦失聯　曾發出7次訊號

(台灣英文新聞/郭紫寧 綜合外電報導)阿根廷一艘載有44人的潛艦上週三(15日)起突然失聯,軍方迄今雖已收到7次訊號,但並未和潛艦連絡上。阿根廷國防部已展開搜救行動。

阿根廷國防部表示,軍方多個基地在18日總計接收到ARA San Juan潛艦發出的7次衛星訊號,但尚未追蹤到確切位置。

在美國航太總署NASA一架搜尋飛機協助下,阿根廷已在南太平洋展開搜尋這艘 潛艦的工作。

美國海軍也出動深海救援機具 (deep water rescue modules)到阿根廷,萬一在海床上發現潛艇時,可以派上用場。英國和位於該地區的其他國家也都伸出援手。

#BREAKING: Submarine rescue chamber and other assets being mobilized at @MCASMiramarCA to support search for Argentinean Navy submarine A.R.A. San Juan - https://t.co/svBWeeb1Vw pic.twitter.com/byajmTxYNr