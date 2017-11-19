無毒洗碗精對身體好？勿信誇大不實廣告

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）現代人崇尚養身，不僅對飲食要求，在家庭清潔用品也不馬虎，尤其是家人天天清洗鍋碗瓢盆使用的洗碗精，只要標榜天然、有機、無毒和抗菌等字眼都是婆婆媽媽搶購的名單，洗碗精到底含有何種成分呢? 標榜無毒的對身體比較好嗎？

食藥署表示，市售食品用洗潔劑應符合食品安全衛生管理法規定，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形發生；例如：洗碗精不是供人食用的食品，所以不可以宣稱食品級；另外，物質之毒性與劑量相關，任何物質過量攝入均可能有不良影響，所以洗碗精不可以宣稱「無毒」，以上這些詞句有不實及誇張之虞。

如果不是整瓶洗碗精都是天然或有機成分，不可以在「品名」、「圖畫」或「記號」出現天然或有機之中外文字樣，只可以在其他文字敘述中說明天然或有機之成分為何種原料，還要標示該原料之含量百分比，以免造成消費者誤解。

想要少用洗碗精又可消除油膩嗎？食藥署提供以下清洗小撇步，在清洗碗盤之前，宜將油膩及不油膩的餐具分開處理；先將油膩餐具上的油膩成分擦掉並以熱水沖洗，再將洗碗精適當稀釋後使用，就能減少洗碗精的用量。此外，只要養成習慣，逐漸減少洗碗精的使用量，不但可避免洗碗精沖洗不乾淨的殘留問題，還能降低對環境造成的影響。