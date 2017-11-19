農運先驅戴振耀辭世　一生不忘為農民發聲

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）前行政院農業委員會副主委戴振耀，18日午夜不幸病逝。

這位出身高雄橋頭鄉的農家子弟，因美麗島事件入獄3年，一生致力為農民發聲，一個多月前仍對改革農田水利組織提出建言，一生都是農業運動者。



根據中央社，戴振耀是出生於高雄縣橋頭鄉的農家子弟，人稱「耀伯」；他一生為台灣、為農民盡心盡力，包括極力推動的農保、農民年金等，影響農民深遠。



總統蔡英文在今年9月底，頒贈「三等景星勳章」給戴振耀，表彰他長期以來對國家農業發展的貢獻；戴振耀抱病中，仍不忘向蔡總統建言，指出農田水利會會長選舉資格限制不合理。



當時，戴振耀提到，現在農田水利會會長選舉，必須具有10年公務人員的資格，這不合理，也剝奪農民權益。他以自己為例，從國小開始務農，做到農委會副主委，依規定卻沒資格去選農田水利會會長，這樣的規定是剝奪農民的權利，很不合理。



左四披戴勳章者即戴振耀。翻攝總統府官網

日前，玉山社出版了傳記性質的「鹽水大飯店：戴振耀的革命青春」，將戴振耀在橋頭、在高雄、進而在台灣，親身見證並參與台灣人反抗精神、爭取自由化的歷程，記錄他的一生奮鬥故事。



1978年，在國民黨掌權主政下，戴振耀以黑馬之姿，當選橋頭鄉唯一的黨外鄉民代表。但他並未放棄種田，一邊種田、一邊擔任鄉民代表。



中央社報導，1979年美麗島事件發生，戴振耀只有32歲，他當雜誌社義工，當時有人拿著相機對著他拍照，戴振耀以為是新聞記者，還配合擺了姿勢，並在拍完照寫下姓名、住址，希望能收到這張珍貴的照片，結果卻成為政治犯，惹來牢獄之災。逃亡一段時間後他被逮捕，後來入獄3年。



偵訊過程中，情治人員拿出的證據，竟然就是他自己親筆寫下姓名與住址的字條；戴振耀以為是好心的記者，原來是「抓耙仔」；戴振耀自嘲，平均布條上每兩個字就關一年。



出獄後，戴振耀白天繼續種田，晚上教導農民如何進行抗爭，並成為民進黨創黨黨員，也曾任民進黨的農民職業團體代表立委、不分區立委。2002年出任農委會副主委。

在多次農民運動中，都有戴振耀的身影，包括1988 年「1025農民運動」，他是農運總指揮；1993年「520公地放領」，他是農民運動總召集人。



1989年，戴振耀當選第一屆增額立法委員，職業別「農民立委」。在競選期間，由於農民團體會員名冊由偏國民黨的農會掌控，他連選民在哪裡都不知道；於是土法煉鋼，透過高雄農友介紹外縣市農友，逐一拜訪。



戴振耀曾對媒體口述這段往事，他說，那次全台拜票，他意外發現很多比他年長，受過日本教育，但一直很沉默的農民，其實見識跟水準都超乎他的想像。雙方就在田裡討論起台灣的過去、現在與未來。



前總統陳水扁執政後，戴振耀擔任農委會副主委，也曾擔任農村發展基金會董事長。陳水扁卸任總統後，戴振耀又回到農村，歸隱山林，在高雄內門經營農場。被外界稱為「耀伯農場」，作物經常被搶購一空。



戴振耀近年飽受胰臟癌所擾，但他當年以農民姿態上街的身影，以及成為新科立委不穿西裝卻戴著斗笠進立法院報到時，被警衛攔下等事蹟，在在凸顯他鮮明的形象。他以農運家的姿態走入歷史，留下精彩一頁。