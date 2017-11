【傷眼☆慎入】戰機在空中畫不雅圖案　美國海軍道歉

(台灣英文新聞/郭紫寧 綜合外電報導)美國海軍飛行員當地時間16日駕著造價將近5千萬美元的戰鬥機,進行訓練時,竟利用機尾煙霧在空中畫出巨大男性生殖器圖案,荒唐行為讓軍方顏面掃地。



美國西部華盛頓州奧卡諾根郡(Okanogan)的居民,當地時間16日看到一架EA-18G Growler戰機,用飛機尾端的煙霧畫出這個不雅形狀時,每個人都大吃一驚。許多目擊者都拍下照片或影片,上傳到網路。



美國廣播公司ABC報導,美國海軍承認是他們的飛行員所為。海軍中將麥克修馬克發表聲明,痛斥飛行員的行為,違反海軍的專業紀律與尊嚴。

惠德貝島(Whidbey Island)海軍航空站發言人哈博爾(Leslie Hubbell)少校,也在聲明中表示:「飛行員的行為完全令人無法接受,違反海軍的核心價值。」哈博爾稱軍方已將飛行員禁飛,正展開徹底調查、追究責任。

哈貝爾也說:「海軍對這種不負責任、幼稚的行為表示歉意。」這個不雅圖案的照片和影片,立刻在網路上瘋傳。網友反應則是兩極化。

The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj