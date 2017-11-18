西亞‧南亞‧臺灣 文化交流蹦出新火花

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）為鼓勵臺灣藝文團隊透過雙向交流深度認識西亞及南亞，文化部今(2017)年首度甄選7個團隊前往該地區進行文化交流，於17日下午在空總創新基地展開成果發表記者會，印度台北協會、駐台北以色列經濟文化辦事處及莫斯科台北經濟文化協調委員會等駐臺文化官員亦到場觀禮。

透過駐村、研究、展演、電影、傳統工藝等活動，莫比斯圓環創作公社、中華民國雜技家協會、國立臺北藝術大學、ART SHELTER、阿特身體與大腦ART B&B、水谷藝術、高雄市電影館等7個甄選出的團隊分別前往俄羅斯、印度、土耳其、以色列及尼泊爾等國進行交流。

文化交流司吳紹開司長表示，文化部辦理此一交流合作計畫，主要希望開啟更多臺灣與西亞、南亞這些文化古國的文化交流機會，此亦為新南向系列活動的一部分，期盼透過長期深耕及對話，激發多元的文化藝術創作與寬廣的國際人文視野。

今年前往印度交流的2個團隊中，莫比斯圓環創作公社執行「老鼓手的生命鼓譜—恆河計畫」於6月前往印度進行訪查，返臺後更將此行收獲轉化為創作演出「TIHAI暫居」，並在現場與觀眾分享創作精華。

另一個與印度交流的團隊為國立臺北藝術大學，由該校陳婉麗教授、泰雅族保存藝師尤瑪‧達陸、自然色染工坊藝師湯文君共同合作，邀請印度巴坦地區織作雙依卡帕多拉最具代表性的薩爾維(Salvi)家族一同進行印度古老雙依卡(Ikat)染織工藝的技術交流。此外也邀請印度染織工藝研究學者Dr. Annapurna Mamidipudi辦理研討會，討論手織工藝在當代的轉化、市場與織品的永續關係等。

與俄羅斯交流的2個團隊，The Art Shelter and Cinema(A.S.C.)及中華民國雜技家協會，則分別於台電大樓辦理「生態觀測器錄像藝術展」、影片放映座談及前往莫斯科與俄羅斯扯鈴團隊交流競技。

曾在以色列巴希瓦舞團(Batsheva Dance Company)工作5年的舞者李貞葳，本次與「阿特身體與大腦 ART B&B」團隊合作辦理「《孤單在一起》以色列台拉維夫演出計畫」，前往以色列演出與匈牙利籍、猶太裔舞蹈家Vakulya Zoltán共同創作的舞碼《孤單在一起》。

另外，台灣三大影展之一的高雄電影節主辦單位高雄電影館今年與土耳其電影界交流，邀請策展人尼希姆班裘亞（Nesim Bencoya）與導演哈杉坎達利（Hasan Can Dagli）訪臺辦理「土耳其哈札飛電影藝廊短片」及「焦點國度—遙望土耳其的叛離歲月」，使觀眾透過影片瞭解土耳其文化。

水谷藝術與Gallery Mcube藝術空間進行雙邊駐村活動，該藝術空間位在尼泊爾拉利特布爾，為104年因地震嚴重損毀的UNESCO世界文化遺產帕坦古城杜巴廣場所在的區域，兩位台灣藝術家在當地進行田調與互動的現地創作；之後並邀請尼泊爾藝術家Manish Lal Shrestha與Sujan Dangol來臺進行駐村，擷取台灣生活經驗與印象進行《掛毯計畫》與《常民加蚋仔》創作計畫。

為持續鼓勵臺灣優秀藝文團隊與西亞及南亞區域進行合作交流，「文化部辦理西亞及南亞地區與臺灣文化交流合作補助要點」107年徵件自即日起受理申請，歡迎各界有興趣參與交流合作人士至本部獎補助資訊網(https://grants.moc.gov.tw/Web/)查詢相關資訊並踴躍參與。