日離島一人郵局薪3萬爆累　郵務員落跑人間蒸發

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）日本鹿兒島縣的離島「竹島」上，人口大概只有八十人。這裡沒有銀行、便利店、ATM，唯一的金融機構就是日本郵政旗下的一間簡易郵局。它也是島上唯一的郵局，工作人員只有一人。

不過，該名郵務員從十月下旬就開始人間蒸發，導致當地居民無法提取現金、轉帳等。

日本媒體報導稱，竹島郵局的郵務員是一位島外出身的31歲男性，自今年七月開始到這個離島工作和生活。這位職員以回鄉為由，申請10月27日至31日休假。本應在10月31日回來上班的郵務員，結果並沒有按時回來，也沒有人能夠與他取得聯絡。

由於郵政民營化的關係，這位郵務員不屬於日本郵政的員工，而是竹島三島村聘來的員工，所以他一走了之也不會有什麼後果。

受訪村民指這位郵務員非常有責任心，經常主動超時工作，很難想像他會不告而別。不過，這份工作的工作量不是每個人都能承受，除了郵政服務、還有金融與其他雜務。月薪只有12萬日圓，相當於台幣3.1萬元，而且沒有午餐休息時間。

紅色標記處即竹島的位置

此外雖然週末不用工作，但前往鹿兒島市的渡輪也休息，所以似乎永遠只能被困在這個島上。

據了解目前郵務員已由當地一名村民暫時出任，從11月13日至12月中旬為止，都只會在周一和周二營業。村民希望在12月之前，找到一名新的郵務員，讓大家都回歸正常的生活。