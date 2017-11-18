鍋物爭霸戰開打 台北凱撒海陸盛宴極品鍋物霸氣登場

節氣入冬，天氣漸冷，此時來上一鍋熱呼呼的火鍋祛寒暖身，溫心潤胃，可謂人生一大享受。台北凱撒大飯店的Checkers自助餐廳與王朝餐廳亦在此時貼心推出海陸極品鍋物，主打主廚秘製湯頭與嚴選安心食材，立即受到饕客的喜愛。冬天的序幕，就從一鍋鍋暖呼呼的火鍋開始！期盼在這個冷颼颼的季節，藉由溫暖鍋物與貼心供餐，帶給消費者更多不同風味鍋物的美好體驗。今年冬天就用台北凱撒精選的三款極品鍋物陪伴你度過這個冷颼颼的冬日吧！

Checkers餐廳首推「帝王酸菜白肉鍋」，主廚高志華特別使用古法秘製酸白菜，特殊乳酸獨家配方，自然發酵醃製，口感溫潤，讓即使是不愛吃酸菜白肉鍋的的民眾也會一吃上癮，本來就是酸菜白肉鍋控的更是非嚐不可；湯頭以豬大骨高湯加入當季螃蟹、白蝦與鮮蚵進行提味，經過6小時的慢火熬製，香氣濃郁，喝起來甘甜爽口。除了嚴選的五花肉片，更於午餐時段獻上有珍珠貝、鮮蝦組合的豪華海鮮盤，晚餐時段再霸氣加碼鮮蚵、帝王蟹腳等頂級食材，讓樸實的酸菜白肉鍋立即變身成奢華饗宴，體驗前所未有的超值美味，絕對是Checkers又一豎指推薦的經典之作！更多詳情，請洽台北凱撒Checkers自助餐廳訂位服務電話：02-2311-5150 #2237