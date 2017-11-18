響應早產兒日 台南赤崁樓台北101紫燈閃爍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）昨（17）日為世界早產兒日「World Prematurity Day」，全球各地知名地標景點都會點上紫燈，為早產兒祈福，今年台灣北中南的多處景點也一同加入響應公益！另外，今(18)台灣早產兒基金會於台南舉辦同樂會，歡迎早產兒回娘家，活動現場還有象徵聰明勤勞的智慧「聰門」及拔取「智慧毛」的活動和精采衛教小劇場，期許早產兒健康聰明的成長。

「紫」願其一世平安。而之所以選擇紫色，是因其由熱情的紅揉和沉靜的藍而成色，如同象徵早產兒家庭的喜悅與憂愁，天空之下漫起紫燈，鼓勵早產寶寶與家庭勇敢對抗生命挑戰。每逢11月17日世界早產兒日「World Prematurity Day」，全球各地知名地標景點：如紐約帝國大廈、英國貝爾法斯特市政廳、澳洲政治重鎮布利斯本議會大廈、德國海德堡古城、新加坡摩天輪，以及氣勢磅礡的尼加瓜拉大瀑布等景點，都會點上紫燈，為早產兒祈福，

台南赤崁樓紫燈。（圖片為早產兒基金會提供）

在今年台北信義商圈聯盟同樣熱情加入陣線，再度與早產兒基金會合作，「紫」為早產兒盡一份心力，響應公益！台北東區101及數棟大樓於11月17日(週五)傍晚，將是一片紫色浪漫燈海。在此同時，百年古蹟新竹東門城、設計之心台中國家歌劇院以及珍古遺跡台南赤崁樓也亮起紫燈南北相呼應。

除此之外，今(18)台灣早產兒基金會與國健署一同舉辦「關懷小腳丫公益園遊會」，邀請成大醫院、奇美醫學中心、新樓醫院的早產兒們回娘家同樂！ 18日一早，上百個小腳丫們在台南孔廟前廣場集合囉！現場推出六大有趣關卡與精采衛教小劇場，邀請早產寶寶們玩得盡興，同時也結合簡單的衛教活動促進孩子們的健康。

信義區齊亮紫燈 紫願為早產兒祈願。（圖片為早產兒基金會提供）

園遊會活動以劇團表演與故事屋拉開序幕，將重要的衛教知識融入簡單易懂的故事情節，因早產兒易有神經發育障礙，特別安排小腳丫通過「聰門」並拔取「智慧毛」，盼藉此為每個早產孩子祈福，除了平安健康長大外，還能增長智慧、聰明勤勞。

接下來一連六關遊戲關卡，為早產兒們量身打造，共同聲援「世界早產兒日」，其中，提醒早產家庭能夠持續觀察、追蹤孩子的健康狀況，早產兒體質虛弱，要注意預防呼吸道感染，此外，心肺功能也較一般兒童不足，進行吹、吐氣訓練促進肺活量，藉由現場精心設計的遊戲攤位，驗收小腳丫的成長狀態，盼傳達重要的衛教觀念外，早產家庭們也有機會創造溫馨回憶，增添親子共樂好時光。同時，台南孔廟當日也會點上紫燈，持續為早產新生命溫馨祈願。