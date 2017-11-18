躍動的音符　郭香美的膠彩畫世界

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導) 「躍動的音符—郭香美膠彩畫展」今(18)日在郭香美老師的家人、朋友、同學，還有眾多藝術家的溫情見證下，在國立歷史博物館盛大開幕。歷經五年，創作逾30幅膠彩畫，郭香美老師把對父親郭雪湖先生的思念化為動力，融合鋼琴與繪畫將「音律」賦予作品，透過作品描繪的故事與觀賞者進行生命的對談。

文化部文化資源司司長、國立歷史博物館代理館長陳登欽先生致詞時表示，膠彩在很早以前是啟發台灣藝術創作的美彩，尤其是郭雪湖先生在膠彩上的貢獻跟成就非常的大。今天很榮幸可以邀請到郭香美老師，也就是郭雪湖先生的女兒來繼承這項藝術創作。

▲高瞻遠矚。(圖片由郭雪湖基金會提供)

郭香美老師致詞時說，興趣和夢想都是每個人可以擁有的，而我的興趣是畫畫與彈琴。繪畫點亮了我的生命，音符卻躍動了我的人生，也是因為有了他們才能成就我的生命的旋律與色彩。

對於繼承父親郭雪湖的膠彩畫技藝，郭香美老師回憶一段與她父親郭雪湖的對話。她父親說，你花那麼多時間畫畫，應該要畫膠彩，因為膠彩畫雖然很費時可是它的顏色可以永存。而水彩與油畫，年代久了都會慢慢的褪色。就這樣，郭香美老師就一頭栽進膠彩的世界裡了。

▲我會不會太重。(圖片由郭雪湖基金會提供)

國立臺灣師範大學美術系教授趙惠玲，引述郭香美老師和她的一段話，香美老師告訴她，她每天都要念兩種經，一個就是音樂一個就是繪畫。因為，音樂跟繪畫是一個人一生中最大的本錢。在年輕的時候可能忙於很多事情，到了最後可能一切可以比較清閒的時候，只有這兩個好朋友不會離開我們。

趙教授表示，香美老師的作品呈現濃厚的故事性，因為她在作畫的同時就在跟她的作品溝通。所以觀賞者在看畫時，就會在不知不覺中被帶入畫中。另外，她的作品也強調國際性，如果她的繪畫題材是東方的，一定會看到一些西方的元素與西方的臉孔在裡頭。假如這個場景是西方的，那就會看到東方的元素在裡頭。

▲嫁娶。(圖片由郭雪湖基金會提供)

歷史博物館說明，膠彩畫，即是以膠為媒劑，混合天然礦物的粉狀顏料，與水調和後，用畫筆在紙、絹或其他媒材上創作的一種繪畫形式。膠彩畫可遠溯自亞洲地區古代的帛畫、壁畫及中國的工筆重彩，後來傳至日本，成為日本國畫的基礎材料；因其繪畫媒材與技法具有日本特殊的風味，日治時期台灣稱為「東洋畫」。

歷史博物館表示，「東洋畫」於日治初期隨著來台寓居的日本畫家引入台灣，並大力推廣，因為台灣美術展覽會的成立，一度成為臺灣畫壇的主流。戰後，「東洋畫」的稱呼與定位在台灣面臨極大的爭議與重重波折，林之助教授有感於「東洋畫」名稱帶日本風，難容於當時的官方意識形態，最後在1977年正式以媒材定名為「膠彩畫」。

▲郭香美老師(左五)、郭松年先生(左二)和出席的來賓一同合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)