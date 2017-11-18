建構新住民數位公平機會計畫成果發表會

內政部移民署「建構新住民數位公平機會計畫」成果發表會於106年11月18日在臺北市該署署本部11樓舉辦，有來自全臺各地的新住民及新二代共同參與，現場提供了與課程相關的闖關遊戲供民眾互動，還有線上學習平台數位教材體驗、年度計畫靜態成果展示、拍貼機及來自東南亞國家的美食上菜秀等，展示內容多元豐富。

今年度計畫課程共計提供16門實體課程以及36門數位學習課程，內容多元豐富，包含熱門的Office文書軟體、最夯的行動應用、流行的社群媒體，以及親手製作機器人與體驗3D列印等。除了實體課程外，還有包含數位生活應用、職場先修、數位創意應用、辦公室文書處理等多種線上多媒體互動學習課程，讓新住民朋友們能透過「新住民數位資訊e網線上學習平台」進行線上學習，不受時間空間的限制。另外內政部移民署於今年暑假也舉辦了「2017暑期機器人夏令營」活動以及「新住民同享數位科技體驗樂」的數位科技體驗，讓新住民朋友實地體驗3D列印、虛擬實境、程式設計手臂機器人、體感互動遊戲等最新科技。

內政部移民署表示，自計畫開辦以來已有近2萬人次新住民及其子女接受資訊課程培訓，協助新住民取得資訊證照達57張，並培育了87位助教，藉以輔導更多的新住民參與學習，此外計畫中培訓新住民專業講師已達12位，期望藉由知識傳遞來擴大新住民參與，強化數位資訊技能。至106年8月，經問卷統計有超過8成的新住民學員感受到課程實用性及趣味性，個人電腦能力有明顯的提升，並且有意願參與學習進階的電腦課程，且透過課程的培訓，回家後能與家人及其子女共同分享所學的電腦技能。

內政部移民署將持續推動數位公平機會，透過資訊教育，打破語言、文化隔閡，提供更完善的新住民照顧，讓新住民朋友們可以更快速融入臺灣生活，為國家發展注入新力量，真正落實數位公平機會。

資料來源：移民署新聞稿