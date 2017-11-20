〈財經主筆室〉1111也難救的台灣電商困局 誰許股東一個未來？

今年地表最大1111購物節正式落幕，近日網路家庭主動發布重大資訊，針對媒體報導「PChome雙11好殺，短短四天狂賺15億元！」，澄清媒體報導的是活動業績，並非財務收入數字。對照馬雲在雙11後接受採訪時表示，其實在雙11阿里巴巴並沒有賺到什麼錢！網路家庭此時這個大動作的澄清，反而讓市場對PChome在這波雙11，到底有沒有賺到錢？揣測很多。反應在股價上，PChome旗下的網路家庭、商店街兩檔上櫃股票，股價未受銷售業績創新高走高、反而是頻創新低，股市投資人似乎是不買帳。

PChome網路家11月2日公布今年第3季財報，儘管營收創新高，但因營業費用大增，導致出現近10年來單季首度虧損，同集團的商店街數字亦不理想，導致從3日起網路家庭股價大跌至近4年來新低，商店街則創該股上櫃掛牌來的新低價，電商大戰影響獲利的利空似乎嚴重籠罩著PChome。

今年天貓雙11最後以1682億元人民幣（折合新台幣約7636億新台幣）成交金額結束，超越市場預期的1500億元很多，如此龐大的交易金額，馬雲卻說沒有賺到什麼錢？PChome才做15億元新台幣生意，雙11之前又公布因營業費用大增而虧損，為了今年雙11還特別砸下重金、首度舉辦台灣首場電商盛會，市場對PChome的獲利，似乎不敢有太多利多預期。誠如商界人士點出PChome的問題-PChome遭蝦皮空襲，引起土洋電商大戰，導致營業費用大增、營運虧損，就是領導階層決策應變太差，還要求政府保護抵檔境外電商進入台灣，毫無競爭力。

其實外界在意的應該是，企業對瞬息萬變市場有無警覺性、有無競爭能力！網路家庭在2005年就已經掛牌上櫃，這麼多年下來，除了立足台灣外，也有很多機會放眼國際！領導團隊似乎都停滯不前，沒有跟上時代的腳步。PChome如今要做的應該不是要求政府保護，而是要好好思考本土電商的未來在那裡？畢竟PChome如今還是台灣本土電商的最大品牌，旗下網路家庭與商店街兩家公司，合計超過萬名以上股東，應該給這些股東許個未來吧！