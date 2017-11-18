美國心臟學會主席心臟病發

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國心臟協會主席華納（Dr. John Warner）於13日（周一）參與協會的科學會議時輕微心臟病發作，經緊急送醫恢復情況良好。

根據美國心臟學會新聞稿指出，華納被緊急送到當地醫院急救，醫師在阻塞的心血管動脈內放置了支架，手術成功目前正在休養中。52歲的華納是一名心臟科醫師外，同時也是達德克薩斯大學達拉斯西南醫學中心（UT Southwestern University Hospitals）的執行長。該所醫院於2010年耗資8億美元興建，2012年正式開業並由華納擔任執行長。

華納於周一心臟病發作前，在周日下午的一場演講上才分享心臟病對他們家族的影響；他的父親和祖父在60多歲左右時都各自都接受過冠狀動脈繞道手術，而他的外公和曾祖父都死於心臟病。

他在6歲時第一次聽到「心臟病發作」這詞彙，當時他曾祖父因此而猝逝，他的離去帶給家人們一大震撼，因為在此之前沒有人知道他有心臟相關病史。幾年後，祖父也死於心臟相關疾病。

華納還提及，當兒子誕生後，他帶著兒子介紹給親戚們，卻發現家族裡竟然沒有一位年長的長輩，因為心血管疾病的關係，他們家族中多位成員因此相繼殞落。他相信這情況在美國許多家庭亦是如此，甚至其他國家也同樣如此。他認為今天在這會議上的人都有責任去改變這件事，我們要盡最大努力讓後代子孫能被許多年長的長輩們包圍、呵護並幸福的成長，以彌補我們童年的缺憾。

心臟病發作的常見症狀為胸痛，或是胸部輕度不適、呼吸急促、發冷、冒出汗、臉色發白和暈眩，患者還可能出現噁心嘔吐、焦躁不安、咳嗽等情況。疼痛還可從胸部轉移至頸部、下頜、耳朵、手臂及手腕。

45 歲以上男性、55 歲以上女性、吸煙、超重或肥胖、高血壓、糖尿病、心臟病家族遺傳、缺乏定期運動者為高風險族群。