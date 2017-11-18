真實版《教父》里納  高齡87歲病逝義大利醫院

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）電影《教父》除了曾獲得奧斯卡金像獎以外，更在網際網路電影資料庫IMDB的史上最佳250部電影中，榮獲影迷票選第二名，不過電影再怎麼精彩，終究是虛構的故事，現實中「真正」的教父又是怎麼樣的人呢？

就在昨(17)日，真正的黑手黨教父，綽號「野獸」的里納(Salvatore Riina)病逝在北義大利監獄的醫院中，結束其沾滿鮮血的一生。

里納於1930年出生於義大利西西里島的柯爾萊奧內(Corleone)，這個小鎮正是教父影集中虛構男主角柯里昂(Don Corleone)的出生地，歷經父親遭受謀殺的童年，他在19歲的時候殺人換取加入黑手黨的資格，並因此入監服刑了6年。

出獄後，他協助小混混萊吉奧(Luciano Leggio)刺殺當時柯爾萊奧內的黑手黨老大，掌握了該地的黑手黨，並在1974年萊吉奧被捕後，坐上教父的大位，西西里島黑手黨(Cosa Nostra)在他的領導下，一度壟斷整個北美洲的海洛因走私貿易線。

關於里納這個人，在惡名昭彰的黑手黨中，里納是「出類拔萃」，手法殘忍讓他獲得了「野獸」這個稱號，義大利最大通訊社安莎社(ANSA)的記者Francesco Bongarra甚至說，里納可能是義大利黑幫史上，最凶暴最噁心的一個人。

在1980年代，里納無所不用其極的鏟除自己的仇敵，竟然讓義大利政府撿了便宜，許多罪犯寧可成為義大利當局的汙點證人也不要被里納找到，藉著自首成員的幫助，政府成功將大批的黑手黨成員定罪。

截至他過世為止，他總共被判了26次無期徒刑，身上背負的謀殺罪名超過150條，即使如此，在今(2017)年稍早的時候，他仍拒絕透漏任何黑手黨的內幕，更告訴記者，他此生「沒有任何遺憾」，守口如瓶的離開了人世。