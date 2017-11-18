《情色日本》一探「兒童色情產業」直擊「高校女生街」

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 台北綜合報導）在日本，兒童遭到性化的圖像，在流行文化中氾濫成災，更有著根深蒂固偏好年輕女孩的文化，認為「女高中生的身分就像是一種名牌」。熱愛著日本文化的BBC主持人史黛西，對日本色情性剝削盛行的種種現象無法苟同，於是，她決定到日本「高校女生街」一探究竟。

JK是日本對女高中生（joshi kōsei）的簡稱。2006年左右，日本開始出現「JK服務」，由女高中生提供「貼身服務」，以招徠男性顧客光顧。據傳，全日本有300個以JK為主題的咖啡廳，推估有5000名高中女生，在這些合法的咖啡廳打工。男客人會花錢牽她們的手、散步或喝咖啡，價錢好一點的話，還能躺在女孩大腿上睡覺。來消費的客人只要35英鎊就能和自己喜歡的女孩聊40分鐘；15歲的少女穿著制服、短裙，蹲坐在低矮的小凳子上，仰望著50歲的中年大叔聊天，而且「什麼都能聊，男人跟女人能聊的可多了」。

對這些JK女孩來說，這是一種賺錢的方式。然而，曖昧的「JK服務」卻可能成為誘騙青少女進入性產業的前奏曲。

史黛西突破重重關卡，遍訪從事JK服務的高中少女、消費者、執法機關、色情影像製造者、漫畫翻譯者、NGO工作者、人權團體，乃至戀童癖者的近距離接觸，試圖理解日本兒童性剝削境況。

史黛西以快速直球般的提問，與這些牽涉其中的行事者對談，答案卻令人出乎意料。一直強調自己從事「在商言商的正當生意」的Chaku Ero（情色穿著）製作人，坦言「拍小孩是比拍大人好賺，6歲的大約是四百萬或五百萬左右，高中生大約是一百萬，最賣的大概能賺到一千萬。」但當史黛西問道：「要是你女兒十年前也被人利用，就像你利用那名6歲兒童那樣，你會作何感想？」他卻說：「感覺就像強拉著女兒一起自殺」，令人不禁莞爾。

《公視主題之夜》節目將於11/17晚間播出BBC全新製作的紀錄片《情色日本》（Stacey Dooley Investigates: Young Sex for Sale in Japan），直擊日本「高校女生街」，一探「JK服務」（高中生貼身服務）的秘密。映後，該節目邀請中正大學犯罪防治系副教授戴伸峰、台灣展翅協會秘書長陳逸玲和主持人蔡詩萍進行深度對談。

《公視主題之夜》節目播出紀錄片《情色日本》宣傳短片連結：https://goo.gl/kHi6bX