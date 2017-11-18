紀錄片《肉身搏天》紐約首映 導演黃明川出席座談

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）紐約皇后美術館(Queens Museum)與經典電影資料館(Anthology Film Archive)將分別於11月18日、19日放映臺灣知名導演黃明川執導的紀錄片《肉身搏天》（Face the Earth），導演黃明川與該片主角藝術家楊金池也將出席映後座談，與紐約觀眾分享藝術創作與影像記錄之間的互動。

紀錄片《肉身搏天》以關注環保議題的旅美藝術家楊金池為主角，記錄其名為《殺死我或改變吧！》行為藝術表演及背後的創作理念。片中楊金池站在裝載3萬個鋁罐的鐵網下，在倒數計時中被緩緩落下的鋁罐滅頂，表現一個人經汙染而逐漸窒息死亡的過程，藉此表達對全球環境的關懷、促使人們改變消費習慣。

該片也回顧楊金池過去在紐約發表多件備受國際藝壇矚目的創作，並訪談多位藝文人士如紐約市文化局長Tom Finkelpearl、紐約藝術基金會執行長Michael L. Royce及多位藝術家，全面性地透過影像紀錄呈現楊金池的創作脈絡，瞭解其行為藝術表演如何與大眾互動以實踐創作理念，以及紐約藝文圈人士對其作品的評價。

該片導演黃明川曾任臺灣國家文化藝術基金會董事長、現為嘉義國際藝術紀錄影展總監，作品包括臺灣作家傳記影片、一百個詩人口述歷史錄影、臺灣前衛藝術紀錄片等，其早期作品「神話三部曲」被譽為臺灣電影的藝術原型，為記錄臺灣現代藝術家與現代文學作品的第一人。

旅居紐約的臺灣藝術家楊金池，畢業於紐約帕森斯設計學院（Parsons School of Design），作品主要探討環境、社會、人類與文明之間的關係，進而反思日常消費行為對自然環境的破壞與威脅，《紐約時報》藝評人Holland Cotter曾以「神奇」一詞形容楊金池的創作。本次放映免費入場，活動詳情及索票資訊請上皇后美術館網頁查詢：http://www.queensmuseum.org/events/premiere-screening-of-face-the-earth-by-ming-chuan-huang