高捷限定「Art-Zoo藝術動物園」彩繪列車 合照送好禮

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 台北綜合報導）為迎接將於12月14日起在高雄統一夢時代前廣場舉辦的「Art-Zoo藝術動物園」氣墊樂園，主辦單位首次串聯高雄捷運紅線與高雄輕軌，打造一輛主題彩繪列車，將配合活動一直行駛至107年1月15日止，陪伴南臺灣民眾開心出遊，暢玩高雄景點！

主辦單位表示，本次列車設計結合城市觀光與搭乘宣導，輕軌彩繪列車以「動物園專車」概念設計，巧妙地運用色彩鮮明亮麗的動物植物等元素組裝拼接，呼喚每一個充滿童心的人們一同進入「Art-Zoo藝術動物園」探索各種奇妙有趣的事物！捷運彩繪列車車廂內則以動物角色們有趣的對話，叮嚀民眾搭乘捷運時應注意的事項，拉近與民眾的距離。車廂還分別以三個主題呈現，包括「海底世界」、「冰雪南極」與「袋鼠草原」，繽紛的色彩讓民眾一走進車廂，就能感受活潑的氣氛，讓捷運族搭車更有趣！

同時，為了帶給民眾更多驚喜，也鼓勵民眾多多搭乘高雄捷運、輕軌，即日起民眾只要與「Art-Zoo藝術動物園」彩繪列車合照，上傳至「Art-Zoo藝術動物園」臉書粉絲團並留言、標記好友，就有機會免費獲得活動限定棉布束口袋喔！更多活動詳情請搜尋官方粉絲團「Art-Zoo藝術動物園」www.facebook.com/artzootw