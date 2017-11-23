【牙醫師料理聚會】一個已經夠恐怖了，還來一群...

（台灣英文新聞／郭紫寧 台北報導）十月下旬的一個週末「自煮生活 Cooking & Living」來了一群牙醫師。臉書po文寫著「一個已經夠恐怖了，還來一群......」，令人莞薾。

根據Kemson的描述，平日工作忙碌、時時刻刻必須聚精會神的牙醫師們，聚會時似乎特別需要一個可以放肆做自己的小天地。讓他們可以不顧形象搞笑、拉高分貝大聊八卦!

而這些在工作時講求精準、嚴謹的牙醫師們，做起菜來完全是「放空模式......無論切菜、下料、調味全都隨性得不得了。」

牙醫師們。「自煮生活 Cooking & Living」提供

而在11月12日的臉書po文則提到，一起下廚的朋友們，堪稱「有史以來最有戲劇張力的一群」

「天啊！廚房好乾淨⋯是廚具展示廳嗎！？」

「這青醬也太好吃了吧！（讚嘆）」

「哇～～海鮮燉飯也太濃郁了啦！（跺腳）」

「欸～～什麼東西都好可愛（日本女孩語氣）」

他們就是超有戲劇張力的一群。「自煮生活 Cooking & Living」提供

料理聚會的魅力，就是一起享受有趣的料理過程、分享手作美食、共度療癒的時光！曾經參加過活動的網友，在臉書上留言說

老闆跟老闆娘超親切的，一起創造了一個很棒 的共享廚房～

感覺在老房子裡面 讓食材更有生命力

不論是好朋友們一起煮飯聊天，或是跟家人來 一起共享

都可以留下美好時光：）

推薦不論是喜歡下廚或不會下廚但想嘗試，或 是吃貨純粹想享受這個空間的人喔～ 溫馨可以自在的溫暖好地方！花一點錢，就可 以跟三五好友共享自煮時光！棒棒！

「自煮生活 Cooking & Living」提供

林小姐在接受《台灣英文新聞》訪問時說，她是偶然在臉書看到「自煮生活 Cooking & Living」的活動，特別是受到瓜子肉菜譜的吸引。

她形容，進入老公寓就好像拜訪朋友的家一樣。場地布置走文青風的小清新，甚至還貼心留下燈光美、餐布佳的一隅供來客拍照。

年輕的主人們很親切，讓人很放鬆。邊學做菜邊聊天，很快就能跟初見面的人們打成一片。

至於菜式方面她認為很樸實、簡單，不至於給不熟悉、甚至沒做菜經驗的人們壓力。林小姐認為推廣自己煮、自己挑食材，在食安風暴不斷的現今社會，是有其必要的。

林小姐非常欣賞公寓主人們的創意和實踐。整體來說，她認為買的是另類的自煮體驗，非常有趣！

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「自煮生活 Cooking & Living」提供