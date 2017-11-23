【自煮生活超療癒】共享廚房料理聚會　有人陪不怕搞砸

（台灣英文新聞／郭紫寧 台北報導）「共享經濟」蔚為風潮，激勵許多年輕人創業。台北市一對年輕情侶Kemson與Janet，因應台灣人對食安的重視，設立了「自煮生活 Cooking & Living」」臉書。

他們舉辦「柒點半開飯 」等活動，讓台灣人也可以體驗在國外相當流行的「料理聚會」。透過推廣「自煮」，更可以和大家一起找回食安的自主權!!!

75年次的Kemson張育瑋，畢業於政大企研所。女友Janet吳卉婷，則畢業自台大商研所，兩人原本都是上班族。自從台灣爆發一連串黑心食品風暴後，他們觀察到越來越多人不信任外食，想要自己動手做料理。

右一右二分別為創辦人Ｋemson與 Janet 。「自煮生活 Cooking & Living」提供。

加上近年來「共享經濟」推波助瀾，兩人於是在2016年，租下一間50年老公寓，打造了共享廚房。在這裡，不管是精通廚藝或一竅不通的人，都可以報名參加「柒點半開飯 」活動，體驗下廚的樂趣。

更重要的是，廚房裡備料洗碗善後等，一般人覺得麻煩的工作，交給老闆跟老闆娘就好了，完全不用操心。

有溫度的生活，就從一場療癒的手作料理聚會開始！ 廚房租借、出租 新型態的聚會活動，租借廚房與用餐空間，跟三五好友一起下廚煮飯， 烹調最喜歡的菜色，在不受打擾的私人用餐空間共度歡聚時光!!

「自煮生活 Cooking & Living」提供。

「自煮生活」的臉書po文生動活潑，每次活動的宣傳，都讓人看了覺得熱血澎湃，躍躍欲試。兩位創辦人說，就算一個人單獨報名也別害羞，一起料理很快就熱絡起來了!!

Kemson與Janet喜愛的料理很多元，在共享廚房隨時可以來場異國混搭大餐。就拿今年11月12日的活動來說，當日美味餐點包括義式海鮮燉飯 、嫩煎牛小排佐阿根廷青醬、青醬鮮蛤炒洋菇、墨西哥烤雞、紙包蔬菜等。

走進共享廚房，你一定會注意到一面相片牆，記錄著他們曾經走過的旅途。Kemson與Janet總是貼心地從頭到尾陪伴參與的夥伴，並適時「出手相救」，讓參與者既有安全感，又有成就感。

kemson 曾經在臉書po文說

設計柒點半開飯 的初衷 ...

是希望讓忙碌的人們，輕鬆、愜意的動手做料理，享受下廚的樂趣!! 沒想到，其實收穫最多的是我們自己 ... 每週三晚上，跟新朋友一起品嚐美食，

一起分享人生的故事。

透過下廚、透過料理 ...

重新建立起人與人之間的連結，

從心感受互動當中最真誠的溫度... 這正是我們打造共享廚房 的初衷!!

除此之外，自煮生活也同時推廣手沖咖啡。因為除了一日三餐之外，手邊那杯，每天依賴著它的咖啡 ，也不可忽略。堅持自我選擇權的他們，因此開始推廣「手沖咖啡」計畫，從手沖技巧入門，教大家如何挑選、沖煮、品嚐一杯好咖啡!!

Kemson說，開辦八個月以來，已經有近百位咖啡同好參與!!