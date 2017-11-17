聖露西亞部長訪義美工廠 盼拓展雙邊合作

（台灣英文新聞／鄧佩儒 報導）友邦聖露西亞（St. Lucia）商務部長菲立克斯（Bradly Felix）於11月14日至18日率資深官員及企業代表來台訪問，訪團一行10人在週五（17）下午前往義美食品南崁工廠參觀，期盼與台灣食品業者有更多交流，甚至開拓雙方合作商機。

菲立克斯稍後表示，這趟台灣之旅相當充實，訪團和許多台灣企業有交流，也期待與義美能有更進一步的合作討論。

部長還說，他對於義美擁有超過兩千項產品相當佩服，想必公司必定花了很多心力才能管理好如此龐大的產品線。

訪團首先參觀工廠內的歷史文物中心，一行人仔細聆聽館方解說義美的發展史，隨後前往西點麵包廠，了解滿福堡麵包生產線，義美自1983年開始便為國內連鎖速食店代工生產漢堡及滿福堡麵包。

最後，菲立克斯及訪團還造訪食品安全研究室，暸解義美如何嚴格控管原物料及食物，為消費者的健康安全把關。

訪團還與研究員進一步討論義美如何測試產品品質，研究員以乳製品為例，解釋實驗室每日都會針對27家牛奶供應商提供的牛奶作測試，不僅是生產前，連發貨前都得經過研究室檢驗。

外交部指出，菲立克斯及訪團將於11月18日結束訪問，返回加勒比海。

事實上，聖露西亞的總理查士納（Allen Chastanet）才於上周結束訪台行程，這是查士納自去年接任總理職位後，第一次來台進行國事訪問，也與蔡英文總統首度會晤。