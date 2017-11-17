達賴喇嘛宣布將由特使出席國際活動　美學者：達賴無可取代

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國之音網站17日引述流亡西藏精神領袖達賴喇嘛說，他已經任命特使，無限期代表他參加國際活動或講話。

達賴喇嘛上周在印度達蘭薩拉與華盛頓「美國和平研究所」組織的國際青年領袖代表團成員見面，其間發表這番講話。他的理由是身體越來越疲憊。

他對他們說：「我82歲了，自從去年以來，我的疲勞感大大增加了。」他說，由於他現在無法定期出訪，藏人行政中央現任司政、也就是藏人流亡政府的總理洛桑森格以及佛學大師、前流亡政府總理桑東仁波切，將出任他的官方特使。

他說，他們是「我信任的朋友，瞭解我的想法」。他指著兩人說：「我們的工作會繼續下去，而且會有更積極的國際參與，所以我完全信任他們。」

達賴喇嘛看著主持人、「美國和平研究所」所長南茜林德伯格說：「如果貴方、貴國政府方面」有什麼關注，「那麼，這兩個人，他們誰都可以作為我的代表或者我的個人使節參與。」

代表西藏流亡政府的華盛頓西藏辦公室代表邊巴次仁，淡化了達賴喇嘛這番講話的重要性。

美國之音引述他說：「我認為這更像是一個泛泛的聲明。尊者有時太累，沒辦法旅行，他4月訪美的計畫就被無限期推遲。但是他會繼續在印度境內旅行，而且去歐洲只需要坐七個小時的飛機。」

美聯社

他還說，洛桑森格的司政任期有五年，而桑東仁波切長期以來就擔任過達賴喇嘛的非正式副手，所以，達賴喇嘛11月6日的那番話，並不代表達蘭薩拉流亡政府在國際舞臺上的官方代表人，另立了人選或有重大改變。

不過，科羅拉多大學人類學者和西藏曆史學專家、卡洛爾麥格拉納漢(Carole McGranahan)認為，雖然達賴喇嘛的健康很重要，需要減少他的國際旅行安排，但是，他本人缺席國際活動的問題，無法靠指派代理人來解決。

她在寫給美國之音的電郵中說：「國際社會對西藏的善意和關心，很大程度上都是因為達賴喇嘛尊者，特別是因為他與世界領導人的互動，和他在世界各地吸引的大批觀眾。他的睿智、幽默和領袖風度，對世界緊迫問題的嚴肅關注，當然，還有他的慈愛和領導力模式，給人們留下了深刻的印象。」

「對世界多數人來說，達賴喇嘛是西藏的象徵。他信任的使節能夠取得同樣的效果嗎？當然不能，沒有任何人能夠真正代替達賴喇嘛。他們可以代表他，但沒有人能夠像他那樣體現西藏的訊息。達賴喇嘛尊者退出國際旅行，這將顯示藏人在世界上的外交進入一個新的時代。」

哥倫比亞大學現代西藏研究項目主任、羅伯特巴內特(Robert Barnett)說，這一決定可能是向北京發出一個信號。

他說：「當然，可能性總是有的，也就是說，這一舉動的目的是在中共19大後向北京發出一個信號，表示越來越願意考慮恢復會談，甚至也可能是對北京提出的要求的回應。這當然會讓張裔炯更高興。」中共統戰部常務副部長張裔炯，在19大會議期間說，各國沒有理由接待達賴喇嘛。

「不過，似乎永遠也沒辦法讓那些強硬派滿意，」巴內特說。