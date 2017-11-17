社會氛圍決定色彩潮流？臺北魅力展揭開商品吸引人的秘密

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 台北採訪報導）你知道消費行為的背後，是什麼因素影響了你的決定嗎？價位及品牌聲譽或許扮演了重要的因素，但究竟店家是如何預測消費者的喜好，讓我們乖乖掏錢將喜歡的商品帶回家的呢？

台北魅力展於16至19日在台北松山文創園區開展，展期第二日特別邀請到中華民國顏色流行協會秘書長以及be*U創辦人陳卓雲前來分享「商品吸引人的秘密–色彩與現代美感」。

美感和生活型態有著強烈的的關聯性，設計者利用自身的美感品味，將未來生活型態設計商品連結，以材質、造型、顏色等元素拼湊出商品，陳卓雲指出，設計師是否有轉換元素的能力相當重要，要能將抽象的生活元素轉換成商品，只要設計出具備當下時代的元素的商品，就會產生流行。

生活型態是不斷改變的，每個時代所流行的元素與當下的社會氛圍息息相關，舉例來說，自經濟起飛後流行的90年代環保風，帶起了綠建築的潮流，到千禧年的科技時代，銀色儼然成為時下熱門色，尤其以科技產品最為明顯，根據統計，銀色汽車自2000年起銷售量便遠遠超越其他顏色的車款。

2000年後，是中華民國政治史上第一次政黨輪替，造就了亂世美學，更吹起一股「混搭風」，除了流行服飾之外，就連傢俱組也受到這波潮流的影響，原本顏色一致的三二一組合沙發，也被拼湊成三種不同顏色，生活更加的有趣活潑。

2010後，吹起了一股「小確幸」的趨勢，「小確幸」一詞的意思是微小而確實的幸福，出自村上春樹的隨筆，衍伸出的慵懶灰色調也成為當下流行色系，灰藍色更成了宅男宅女們票選最愛的房間牆面色。

此次2017台北魅力展力邀具影響力國際媒體與來自世界各國專業買主出席，集結亞洲知名服裝服飾品牌齊聚，周末魅力展則開放一般民眾免費入場參觀，歡迎對於時尚區事有興趣知民眾把握週末時間，一窺時尚產業的秘密。