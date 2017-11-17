公車內裝飾436個玩偶　司機讓乘客展笑容　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）交通部道安會今（17）日頒發106年金安獎，總計有215位得獎者接受表揚，較去年增加19位，今年有8位70歲以上的長者獲獎，有2位甚至高齡80歲以上。

中央社報導，今年獲頒金安獎「優良職業汽車駕駛人獎」的孫銘呈，是府城汽車客運的駕駛長，他說自己在40歲時終於一圓當公車司機的夢想。但每天早上卻看到通勤族愁眉苦臉，為了將歡樂的心情和乘客分享，決定在公車內掛娃娃做裝飾。



他表示，公車上的玩偶娃娃最多曾有436個，都是來自親友贈送和長時間蒐集，有些甚至是別人不要的，被他撿回來縫補。自從公車吊滿娃娃後，他也看到旅客搭車時露出笑容。

府城汽車客運駕駛長孫銘呈（圖），獲頒優良職業汽車駕駛人獎項。中央社

他指出，自己平均每3個月就會清洗一次娃娃，只要看見大家愁眉變笑臉，就一點也不累了。

不只親手打造「娃娃公車」，孫銘呈也樂心助人，他說，有次末班車載到一名搭錯方向的學生，身上沒錢不知該怎麼回家，於是馬上借錢給乘客，並將公車開到火車站。事後那名同學將車錢寄回，還附上感謝信，讓他覺得十分感動。

新北市板橋交通分隊警員侯宇哲（圖）獲頒促進道路交通安全績優獎－交通警察績優獎。中央社

另一名受到表揚的是新北市板橋交通分隊的警員侯宇哲，他於3月6日在板橋火車站勸導一名林姓賣菜婆婆，不可以在人行道賣菜，還自掏腰包新台幣500元，請婆婆返家休息，避免婆婆受到風寒。



侯宇哲今天受訪時表示，自己當時觀察老婆婆約10 分鐘，後來決定上前關心，經了解老婆婆自己住在板橋區南雅西路巷內，平常無人照顧，只有賣自己種的菜，因此以勸導代替告發。



侯宇哲今年獲頒促進道路交通安全績優獎－交通警察績優獎。