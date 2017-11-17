習派特使訪北韓　中朝將「聊聊」核問題？

（台灣英文新聞／車懿恬 綜合外電報導）中國資深外交官宋濤今（17）日將擔任中共特使，訪問北韓並通報19大情況。預計此次中朝（北韓）雙方將談論有關北韓核問題。

中國此舉恰巧是在美國總統川普為期13天的亞洲行之後，更加耐人尋味。川普亦於美國當地時間16日於推特發文，寫道：「中國將派使者與代表團去北韓，這真是邁進了一大步！讓我們拭目以待！」

China is sending an Envoy and Delegation to North Korea - A big move, we'll see what happens! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年11月16日​​

中國是在周三（15日）宣布，17日將派遣一名資深外交官至北韓擔任「特任使者」，傳送中共中央總書記習近平的口信。

根據中國《新華社》報導，此行主要目的是為向北韓通報19大情況並訪問北韓。而這也是今年中國首次派出資深官員赴北韓。

儘管這被認為是中朝關係升溫的起點，但根據美國《CNN》報導，專家認為，外界對於北韓核問題是否將因此找出解決辦法，不應「過度樂觀」。中朝雙方在此議題的立場也不會立刻大幅改變。