習派特使訪北韓　中朝將「聊聊」核問題？

(台灣英文新聞/車懿恬 綜合外電報導)中國資深外交官宋濤今(17)日將擔任中共特使,訪問北韓並通報19大情況。預計此次中朝(北韓)雙方將談論有關北韓核問題。

中國此舉恰巧是在美國總統川普為期13天的亞洲行之後,更加耐人尋味。川普亦於美國當地時間16日於推特發文,寫道:「中國將派使者與代表團去北韓,這真是邁進了一大步!讓我們拭目以待!」

China is sending an Envoy and Delegation to North Korea - A big move, we'll see what happens!