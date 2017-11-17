「一例一休」修法立院爆衝突　最快20日排審

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院院會今（17）日經表決後，將攸關一例一休修正的行政院版勞動基準法部分條文修正草案，交由立法院社會福利及衛生環境、經濟委員會聯席審查。



民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘說，最快20日就會安排兩委員會聯席審查。



中央社報導，立法院程序委員會日前安排上午院會議程，民進黨團希望草案改由3個常設委員會聯席審查，國民黨團反對，雙方沒共識，決定交由院會處理。



立法院一早進行國是論壇，國是論壇結束後約9時25分，約10名國民黨籍立委占領立法院議場主席台杯葛，民進黨團在11時以人海戰術一擁而上，試圖讓議事進行，國民黨立委蔣萬安被拽離主席台後，又企圖攀爬回主席台，遭民進黨立委鍾佳濱拉下。雙方發生多起推擠、扭打。

中央社

中央社引述國民黨團書記長林為洲說，草案今天不能付委審查，要求勞動部評估報告出爐後、召開全院層級公聽會，且不能聯席審查。

院會隨後處理報告事項，要將行政院版、國民黨團版、國民黨籍立法委員林為洲版、陳宜民版、黃昭順版與李彥秀版草案付委審查，但國民黨團、時代力量黨團都反對讓行政院版付委審查，院會經表決，仍決定將行政院版付委審查。



民進黨團又提案，6版本草案都改交社環、經濟委員會聯席審查，但遭反對。經表決，仍維持民進黨團提案，6個版本草案都交社環、經濟委員會聯席審查。