21世紀學生最重要的技能：向龐大資訊說不

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）在這個競爭力激烈的社會，學生從校園畢業、步入職場後，面臨的是自動化、全球化、政治動盪、資訊過載的世界，以往須要具備很多知識的能力和需求已經過時，現今年輕人所需要的，是一種對資訊「說不」的能力。

美媒Quartz報導，CNN人氣時評類節目主持人、同時也常發表對教育看法的Fareed Zakaria，先前在2017年一場「後真相世界的教育」研討會上，探討了媒體如何影響年輕人接收與處理資訊，他說，「即使現今世代的你們(年輕人)很容易獲取大量資訊，但你們仍須走進社會、仍須了解確切事實、仍須與專家學者或書本對談，而不是讓自己置身於競爭力弱勢中。」

他說，現今學生最需要的是，聽完所有的意見與聲音、辨別事實、分析觀點、發展出自己的專業，「現在年輕人們必須學到一樣我以前從不需要的特質，『理性原則』，一個說不的能力。」

這種能力並不意味著叫人們少用點App、少接收一點資訊，而是對資訊的來源和管道更嚴謹審慎；換句話說，學生需要回歸教育的最本質，亦即對資訊和來源抱持懷疑，同時讓自己能更深入的了解。

現今年輕人的網路新聞管道多半來自推特、Facebook或通訊軟體Snapchat，但這種由個人分享的新聞來源卻未經證實。一份史丹佛大學所做2016年的研究發現，無論是國中生或大學生，多數年輕人無法分辨一般新聞、贊助廣告、新聞正確性的差異。

多數人的新聞或資訊來源往往是網路或社群媒體，但這也容易間接、有意或無意扭曲了真相，我們因此正處於一個轉型世代，減少資訊來源、或更深入了解每一則訊息將會越來越重要。

未來永遠是不確定、未可捉摸的，但確定的是，最有力的工具之一就是能夠專心駕馭自己的思考，從龐大資訊中尋找真相。