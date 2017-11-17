提早20秒發車  日本私鐵公司致歉

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）日本一家負責營運東京外圍交通圈的私營地鐵公司發表致歉聲明，替他們的列車較表訂時間提早20秒發車而道歉。

英國《衛報》報導，本週二14日，原訂上午9時44分40秒於千葉縣南流山車站發車的筑波特快，當天在9時44分20秒時就離開月台，亦即提早了20秒發車。筑波特快是一條連接東京秋葉原與茨城縣筑波站的鐵路線，路程約45分鐘。

也許車上乘客對這項「錯誤」渾然不覺，也並未有乘客抱怨此事，或因此造成任何明顯影響，但私鐵公司「首都圏新都市鐵道株式會社」(Metropolitan Intercity Railway Company)一發現這項疏失，立刻發表致歉聲明，「我們對於這項疏失所替乘客帶來的嚴重不便深感抱歉。」

聲明表示，列車長並未確實遵守時刻表，也表示全體工作人員都已被告知往後要嚴格遵守程序，避免類似失誤再次發生。

其實乘客根本不需擔心列車提早離開，因為下一輛列車在四分鐘後就抵達，但即使是這麼小的失誤都能看到私鐵公司的致歉，新都市鐵道株式會社的行為也引發各國鐵路服務的比較。

關於此則消息，日本網路上有諸多討論，有些人認為「列車早發」在日本來說並非不常見，但也有些人稱讚日本高效率的鐵路服務，另一方面也擔憂對準時的要求帶來致命悲劇。

2005年，一輛載滿通勤族的列車意外出軌，撞上西日本的住宅複合區，造成超過100人死亡、數百人受傷，而這項事故發生的原因，是駕駛欲以超速的速度彌補90秒的列車延誤，才會造成脫軌事件。

鐵路工會指出，會發生這種悲劇是因為日本文化裡，員工容易擔心因犯下極微小疏失而遭受懲罰。