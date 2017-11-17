2017旅展最終回　台南大員皇冠假日酒店餐券54折起

年底最終回「2017大臺南國際旅展」將於2017年11月17日至20日在「仁德南紡世貿展覽中心」登場。9月甫開幕的台南大員皇冠假日酒店繼上一次旅展掀起元素自助餐券搶購熱潮之後，這次推出港點餐券與鐵板燒套餐券的超值套組，折扣高達54折起，彩豐樓買1套送3張、煉‧瓦買1套送1張，今年最後一場旅展，超值優惠餐券決不容錯過。

台南大員皇冠假日酒店自開幕以來始終高朋滿座的彩豐樓，擁有94席座位數以及8間包廂，由香港名廚袁東海掌舵，除了擅長粵菜，也不斷推出創意新菜，料理訴求新鮮原味，堅持純手工製作，要讓饕客吮指回味，流連忘返。正統廣式片皮鴨以及各式經典港式點心，舉凡蝦餃、燒賣、臘味蘿蔔糕，還有地道的楊枝甘露、芋香西米露等，都是不能錯過的美食，台南地區最具代表性的廣東料理美食名店。旅展推出港點餐券1套10張(內含蒸籠券3張、特點券3張、煎炸券2張、腸粉券2張)，原價NT$1,837旅展優惠NT$1,000，買1套送3張(蒸籠券1張、特點券1張、煎炸券1張)，折扣高達54折。

另外，日本特色餐廳「煉‧瓦-鐵板燒」位於台南大員皇冠假日酒店1樓，也是擁有好口碑的人氣餐廳，3間包廂可容納29席。鐵板燒主廚蔡宗達30年廚藝資歷，許多人深深被他的鐵板功夫給吸引，行政院長賴清徳、前台南市長許添財以及筆名魚夫的台灣漫畫家，都是他的座上賓。鐵板燒講究的是食材的新鮮度，要品嚐的則是食物的原始風味，如何透過250度以上高溫的鐵板，有效掌握火侯與時間，讓新鮮的食材昇華成舌尖上的美食是最大關鍵。旅展推出特製套餐券10張1套，買1套送1張，原價NT$19,118，優惠價NT$15,800，大約83折。想要搶好康的民眾11/17至11/20一連四天可別錯過。訂位專線：06-3911899分機6630煉‧瓦、6650彩豐樓，地址：台南市安平區州平路289號。