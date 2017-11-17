把握3歲前黃金治療期 早產兒也能頭好壯壯

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）每年的11月17日為世界早產兒日，今年早產兒基金會首度與國健署合作辦理「極低出生體重早產兒追蹤檢查關懷先驅計畫」，可望提升原本七成八的早產兒追蹤率，擴大全國服務，讓小腳丫們都能健康長大，贏在終點！

早產兒出生體重低於1501公克即為極低出生體重早產兒，佔台灣新生兒比例約為8-10%，每年約有2萬名早產兒出生，這群早產兒約有三成，成長過程中會出現中重度神經動作異常情況，急需掌握黃金治療期。但相較於亞洲其他國家經驗，如日本及韓國，對於早產兒追蹤有較完善規劃，台灣則由民間醫院和企業發起的早產兒基金會為早產兒追蹤檢查和募集經費，維持相當不容易。

根據早產兒基金會資料顯示，早產兒出院後到3歲以前是黃金關鍵期，在這段時間內如能積極早期篩檢、發現發展遲緩的可能，並及早提供語言、職能及物理治療等早療復健課程，對於發展遲緩高危險群的早產兒而言，在日後追蹤可看出顯著較高的感覺及動作發展分數、並且有較好的神經學發展表現。

早產兒基金會自2012年起響應世界早產兒日，連續五年在台灣的各城市地標上點亮紫燈。紫色由冷色的藍與暖色的紅混合而成，猶如早產兒父母迎接新生命的喜悅與面對的煎熬，因此全球各城市地標在11月17日這天會替早產兒們點燈祈福。