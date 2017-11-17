國際音響藝術聯展揭幕　蔡總統讚：異業連結重要橋梁

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）第38屆台北國際音響暨藝術大展從今（17）日至20日，在台北圓山大飯店連續展出4天。

蔡英文總統上午出席「2017第38屆臺北國際音響暨唱片及藝術大展」，她除肯定主辦單位將古典音樂結合現代的音響科技，呈現在全球樂迷前，也邀請國人一同參與，以實際行動支持在地耕耘的藝術工作者與業界的朋友。

翻攝「台北國際音響藝術交流博覽會」官方臉書

總統致詞時表示，很高興再度參加「臺北國際音響暨唱片及藝術大展」。這項活動今年已是第38屆，歷史非常悠久，也是音樂音響愛好者，為數眾多的發燒友們一定要來朝聖的聽覺饗宴。

蔡總統說，過去她曾在臺北市電器商業同業公會理事長廖全平邀請下，出席這場大展。今年廖理事長不僅再度邀請她，且提到今年規模更盛大，因此她一定要前來見證大家努力的成果。

總統指出，她今日出席開幕活動，還有另一個重要原因，就是音響暨唱片大展結合了很多藝術作品，不僅成為藝術家、音樂藝術收藏家的另類創作空間，更是異業連結的重要橋梁。因此，她特別前來為主辦單位、所有參展的廠商，及藝術圈的朋友們加油打氣，表達政府對大家的支持。

總統也表示，隨著時代的演變，現在聽音樂的管道跟方式也有新的變革。很多年輕人都用智慧型手機聽音樂，在音樂串流軟體上，大家都有自己的歌單。

不過，在這次大展中，主辦單位很用心，將過去的黑膠唱片結合現代的音響科技，把古典又經典的美好音樂，用更進步的方式，再次介紹給全世界的樂迷們，也讓年輕朋友有機會體驗不一樣的風味。

總統強調，這就是台灣的多元跟精采，請大家來看展，不要錯過這場精采的音樂饗宴，也給在地耕耘的藝術工作者跟業界的朋友，更多鼓勵。

根據官方臉書，這項為期4天的展覽時間如下