新北市私立北大非營利幼兒園揭牌儀式

市長朱立倫於今(17)日上午至新北市第8所非營利 幼兒園，進行「社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會附設新北 市私立北大非營利幼兒園」揭牌儀式，透過共同完成代表三峽的藍染 創作，正式落實北大0至18歲在地就學的目標。

市長朱立倫表示，新北市自100年推動「卓越新北，在地就學」方 案，因應地方需求，新設立北大高中、佳林國中、達觀國中小學，並 改制竹圍、光復2所國中為完全中學，樟樹國中轉型為全國首創結合 實驗教育與技職教育的樟樹國際實創高中，以及成立頭湖、龍埔、 新市、北大與新林等5所公立國民小學。此外， 為提升公共化教保服務供應量，自100學年度至106學年度增設 344班，增加9,332名幼生收托名額，並已開辦8所非營利幼 兒園。今日的揭牌儀式不僅結合三峽在地特色，讓孩子透過各種體驗 與活動認識三峽的藝術與文化，也讓我們新北的孩子， 可以安心留在家鄉念書、心更貼近社區，並且更愛我們的家園。

北大非營利幼兒園係本府委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育 協會辦理，並於106年8月開始營運，收托3-6歲幼兒，共計5 班、150名幼生，學費由政府負擔3成、家長負擔7成，提供三峽 北大地區家長更多專業、在地的幼兒教育與照顧之選擇。該協會「多 元創意教學模式，將藝術教育與生活結合」之教育理念，並與本市共 同推動「三峽教育實驗園區」計畫，達到美感教育的目標。

教育局長林奕華表示，透過「卓越新北，在地就學」方案，搭配10 1年開始推動的「高中高職旗艦計畫」，教育局共計挹注18億的經 費，輔導高中職學校提出多項創新方案。經過5年的努力，本市國中 升高中職在地就學率由101年的5成大幅提升至106年的7成， 今年各校繁星成果也大幅進步，顯見在地就學對學生課業成績產生正 面的影響。而在三峽北大地區，於103學年度率先成立北大高中， 105學年度成立北大國小，106年4月北大公共托育中心落成及 8月北大非營利幼兒園招生，更是建立三峽北大地區在地就學網絡， 真正落實從0-18歲皆能「在地就學」的政策， 讓更多新北學子受到優質平價的教保服務，支持新北家長安心就業， 創造市府、市民及學子三贏新局。