陳歐珀委員說讚‧亞運橋藝測試賽立院授旗

為提升台灣橋藝運動國際競爭實力，中華民國橋藝協會受邀參賽印尼國際橋藝邀請賽，獲得立法委員陳歐珀大力支持，於11月17日上午假立法院中興大樓103室舉行授旗記者會，除給予參賽隊伍加油、鼓勵，現場更為協會帶來實質的企業贊助。

中華民國橋藝協會理事長馬西屏表示，台灣一向是亞洲橋牌的傳統強隊，2018年橋藝智力運動競賽首次加入亞運項目，橋牌項目將會是我國亞運奪牌、甚至奪金的重要項目，但選手參與國際賽的歷練十分重要，限於經費不足，為此該協會請一向重視體育運動的立法委員陳歐珀協助，陳委員不但協請政府部門給予輔導，更找來民間好友贊助。

陳歐珀表示，台灣在國際運動賽事一直有所侷限，除了政府投入的有限資源，也需要民間企業共襄盛舉，才能創造更好的運動發展環境，為此陳委員請川晟機構贊助出國比賽經費，亦邀請該企業參與授旗活動，並呼籲更多企業參與支持台灣各項運動項目，支持這些出色的台灣選手為國爭光。

川晟機構執行長張淑芬表示，這次參與印尼國際橋藝邀請賽的台灣選手，不少人明年都可能是雅加達亞運參賽代表之一，此次比賽被視為明年亞運前哨戰，對於磨練國際賽實戰經驗十分重要，因此該公司率先響應陳歐珀委員的呼籲，提供台灣代表隊贊助，希望能夠拋磚引玉，讓台灣選手參與各項國際運動賽事，都能得到政府單位與民間企業的重視與共襄盛舉，一同為台灣各項運動代表團投注更多心力。

資料來源：移民署新聞稿