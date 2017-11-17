2017全球大學就業排行榜  台科大排名65為台灣之冠

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）英國泰晤士報高等教育特刊(Times Higher Education)昨(16)日發表「2017全球大學就業排行榜」，排列出全球企業最喜愛的大學畢業生排行榜，國立台灣科技大學排名65，在台灣所有大學中居冠，台灣大學排名122。

泰晤士報高等教育特刊第七度發表全球大學就業排行榜，該特刊與人資顧問公司HR consultancy Emerging合作，詢問跨國企業6000名人資經理的意見，評比出全球共33國、150所大學在培養學生職場競爭力方面的優秀程度。

該排行榜指出，部份國家畢業生的工作並不好找；但在歐洲國家如法國、瑞士和德國，學生出社會後的專業技能早在就學階段就已具備。另外也顯示，美國大學畢業生在就業市場仍具優勢，但亞洲學生的聲譽逐年提升。

2017年排行榜顯示，前10名分別為加州理工學院、哈佛大學、哥倫比亞大學、麻省理工學院、劍橋大學、波士頓大學、史丹佛大學、慕尼黑工業大學、東京大學以及耶魯大學。美國名校大學畢業生較搶手，前10名中就包辦7名；英國、德國和日本分別拿下第4、第8和第9名。

特刊數據編輯Simon Baker表示，除了前10名的熟面孔外，排行榜變動很複雜。許多歐洲大學保住排名，甚至上升，但英國的大學卻在榜上掙扎。這顯示英國脫歐及美國總統川普當選等政治動盪，或許影響這些國家的聲譽。

他也指出，亞洲的大學再度進步，大多上榜學校來自中國大陸、台灣及南韓，走勢已持續多年，國際人資對亞洲大學的名字越來越熟悉。

以台灣為例，台灣有4所大學上榜，去(2016)年排名73的國立台灣科技大學進步8名，來到第65名；台灣大學去年排名127，進步5名至122名；去年排名141的清華大學也進步5名，至136名；去年沒有上榜的交通大學今年排名144。

中國大陸有7所大學上榜，依序為北京大學(14)、上海交通大學(30)、復旦大學(38)、北京清華大學(55)、浙江大學(108)、南京大學(118)及中國科學技術大學(123)。

其他上榜的亞洲大學如日本的東京大學(9)、東京工業大學(19)、京都大學(63)；香港的香港科技大學(12)、香港大學(71)、香港中文大學(82)；新加坡的新加坡大學國立大學(16)、南洋理工大學(91)；印度科學理工學院(29)；以及南韓的南韓科學技術院(77)、首爾大學(103)等。