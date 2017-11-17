美眾院稅改案大幅降低稅率  遭批圖利富人與企業

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合報導）美國眾議院16日通過共和黨的稅改法案，標榜要降低美國企業和家庭的稅率，市場看好稅改計畫有助提振股市，這讓主張減稅的美國總統川普獲得重大勝利。但接下來輪到參議院討論相關法案，而要在參院過關將更為困難。

綜合媒體報導，美國眾議院16日以227票贊成、205票反對的比數通過《減稅與就業法案》(The Tax Cuts and Jobs Act H.R. 1)，此法案為美國近代最大規模的稅改方案。

《路透社》報導，這項法案把個人和家庭的稅率級距由7級簡化為4級，並將個人的標準免稅額增加了1倍，還將企業稅率由35%大幅降低到20%，市場看好稅改計畫有助提振股市；據估計這將使得聯邦赤字在今後10年間增加將近1.5兆美元。

共和黨眾議員在法案通過時鼓掌歡呼慶祝，眾院議長萊恩(Paul Ryan)在表決前表示，「我們正處於我們國家的一個具有時代意義的時刻，我們在這裡所做的不僅僅是決定我們將要擁有的稅法，我們在這裡所做的決定是我們未來將要擁有一個什麼樣子的國家。」

民主黨眾議員則全數投下反對票，批評這項稅改政策是圖利有錢人和企業，共和黨眾議員也有13人倒戈投下反對票，有些共和黨議員憂心減稅可能導致國債飆增。

川普也在推特上祝賀眾議院推過稅改計畫，「恭喜通過稅改法案，在年底前為美國人實現歷史性減稅計畫的承諾邁出了一大步！」

但共和黨的稅改計畫仍未定案，屆時還要過參議院的一關，目前共和黨在參議院100席中只佔52席，如果共和黨想要順利通過稅改法案，最多只能有2名該黨參議員跑票，而且還面臨多項政治障礙，包括關於聯邦赤字、健保和減稅利益分配的考量，預計參議院將在12月初表決。。

美國國會自共和黨總統雷根的時代以來就未曾徹底修訂稅法，眾院通過的這項法案雖然不像雷根1986年推動的全面稅改法案涵蓋那麼廣，但比起其後至今的稅改行動都更具雄心。