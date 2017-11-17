慶富案懲處名單拖延  國防部：待全案釐清再公布

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）行政院在本(11)月2日公布國防部在慶富獵雷艦案的五大缺失，請國防部依調查就相關人員違失部分查辦；國防部長馮世寬先前曾表示於今(17)日前可以提出懲處名單，但昨(16)晚緊急喊停，表示要等全案釐清後再公布。

慶富造船承攬海軍獵雷艦案爆發問題後，行政院副院長施俊吉召集調查小組，本月2日公布調查報告，認為軍方有五大缺失，包括國防部沒有確保慶富具備相當財力足以承辦獵雷艦案，也沒有確保慶富有履約能力；第二次評選委員會議是決定得標廠商的關鍵之一，但召集人和副召集人缺席會議，國防部並未查明缺席原因，對於各委員評分有不合理的異常情況，也沒有釐清，而且未先進行價格協商程序，直接用抽籤決定最有利標廠商。

施俊吉表示，將請國防部依調查報告檢討改進，並就相關人員違失部分查辦，將懲處情形呈報行政院。

不只行政院調查小組所指出的缺失，立法院連日來所揭露的不同軍種預算流用以及隱瞞已經付款給慶富等事實，都讓國防部在慶富案中間的角色及失職，引發外界更多的質疑。

國防部昨天仍然強調，慶富公司於2016年9月27日完成船殼脫模，經由海軍審查，符合第三期款的付款要件，因此支付24億2,085萬元，依法依約辦理，並符合預算調控支用規範，絕無不法及不當挪用，也絕未有總統府或上級單位指示及施壓而撥款的情事。

至於國防部今(2017)年發函給立院，卻隱瞞已經付款給慶富的事實，被國民黨立委抨擊函文作假，欺騙國會。國防部解釋，該文件於2016年11月中就已由海軍司令部完成，「但承辦人員作業疏失，未依實際執行狀況修正報告資料」，又「疏於檢查，於今年3月提供立法院」，以致外界產生誤解，絕非刻意誆騙。

國防部指出，獵雷艦案進入司法調查，外界質疑包括預算流用等事宜，若經調查確認有違法失當情事，國防部絕不逃避，承擔所有法律責任。

至於原訂最遲於今日公布的行政懲處報告名單，國防部昨天緊急表示，為求全案周延，目前仍持續調查中，待全案釐清後再行公布懲處。

《中央社》報導，由於當初獵雷艦標案國防部要求慶富出具預付款保證將在11月底到期，目前因慶富財務吃緊，可能無法支付預付款保證金，需要銀行團同意展延，否則慶富標案恐面臨違約，銀行團也將認列125億元損失，全案告吹。

目前銀行團傾向希望各參貸銀行可在11月底前盡快同意換約展延，讓獵雷艦專案繼續走下去，銀行團則可回收國防部預付款保證金及利息約79億元，屆時銀行團損失可大幅降低至45億元，參貸行各自認列的呆帳也可望大幅縮小。



銀行團表示，獵雷艦案若不繼續進行，除了國艦國造的政策等於栽了個大跟斗，且義大利及美國廠商承諾的技術移轉與美國政府開立的武器輸出許可就此泡湯，嚴重影響台灣的國際聲譽，對未來國防自主計畫不但外國廠商敬謝不敏，國內銀行也將避之唯恐不及。