外國臉台灣心　坪林茶農情義挺拍片

（台灣英文新聞／郭紫寧 台北報導）11月13日，魏滔在臉書po文興奮地宣告：​我們（的募款）在10天內達到了51%的目標！

​魏滔是美國台灣混血兒，他在香港長大。為逐夢他如願地進入美國南加州大學電影學院就讀。畢業後他原本只計劃到台灣停留一年，加強中文程度，沒想到經過多方探索台灣後，啟發他想在台灣長期發展紮根的願景。

因為台灣這海島獨有的特質，不斷的吸引著魏滔深入領會，終於開始展開製作電影《毁》，當作是對自己的一種承諾。

他逼著自己盡可能地紀錄台灣給予他的各種生活感受及轉換空間後，親身體驗到的自我成長。他希望有更多的人也能像他一樣地發掘到「台灣」這塊土地的美。

邵輝映，在美國加州出生、長大，於聖地牙哥加利福尼亞大學 （UC San Diego）埃莉諾羅斯福學院（Eleanor Roosevelt College）主修電影與心理學，經由歷史文化、藝術美學、社會科學及自然科學多重薰陶下，形塑出編劇及導演的特質，在校時草創學校廣播與媒體製作公司，並擔任學生電視台經理。

畢業後邵輝映隨即投入媒體業，接觸音樂、科技、時尚、網路娛樂等方面的客戶，在熟悉這些相關領域後，邵輝映因工作因素來到台灣，拍攝電影的熱血一觸即發，在夢想驅動下2015年底即決定開始在台灣拍攝電影，終於2016年底成立黑龍影片公司，以及第一部影片《毀》的攝製。

他​們兩人來台灣各有不同的原因：魏滔（Gideon）來台灣是為了想多瞭解, 自己所承襲的部分台灣血緣的歷史。邵輝映Pratik則是被新工作機會吸引而來。

因為他們在大學都是修讀電影系，兩人在台灣認識後，發現彼此都懷抱著想拍一部電影的共同目標。 在經過多次旅遊，一起探索不同風貌的台灣後，很快地了解到＂台灣＂這個地方充滿了許多故事可説，和許多特色背景可拍攝。兩人深受啟發，創意靈感源源不斷，因而決定全心全意追逐人生的夢想。

在官網上他們說，《毀》若沒有坪林大湖尾村鐘家及其他茶農們的熱心支持，就不會有這部電影。他們兩人是在2015年底認識的，雖然大家來自世界不同角落，但對熱愛茶，新鮮食物和大自然的共同喜好更是把他們連結在一起。在多次走訪坪林後，視線所及充滿山林、茶田和鄉村景緻，使我們清楚領悟到這會是最完美的第一部電影拍攝背景。

於是，製片魏滔開始騎䥫馬奔馳於坪林山區，與當地小農密切互動，導演邵輝映也開始構思故事情節，奠定後來電影劇本主軸及拍攝的基礎。當他們告訴茶農們，有關開拍電影的構想時，他們很熱情地鼓勵這兩位同時擁有外國臉孔和台灣心的年輕人，甚至很大方地把他們其中一幢老房子，借給黑龍公司使用，讓他們把它轉變成《毀》這部電影中，一個有紀念價值的真實場景。