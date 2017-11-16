中華電信攜手信用卡組織、銀行、電子票證、電子支付

中華電信今(16)日正式宣布，與信用卡組織MasterCard、中國信託、玉山銀行、聯邦銀行、愛金卡、一卡通及Pi行動錢包合作，跨足電信、信用卡組織、銀行、電子票證與電子支付五大領域。Hami Wallet推出信用卡、電子票證感應及掃碼支付功能，為全亞太區第一個使用萬事達卡Token代碼化技術之電信業者，並結合自行研發之TSM平台，推出業界首創結合HCE及TSM的手機票證聯名卡，成為第一個提供具備自動加值功能之NFC票證聯名卡的電信業者，中華電信今開放服務體驗，體驗對象包含此次合作夥伴的企業與全體員工，並將於2017年12月1日正式推出，讓消費者真正感受「一嗶在手，行動支付更自由」！

根據IDC（國際數據資訊）預估，2017年全球行動支付交易規模將達1.09兆美元（約台幣31兆元）。三大國際行動支付全面登台，行動支付市場百花齊放，我國消費者對於行動支付認知度明顯提升，用戶比例持續成長，今年行動支付金額預計突破百億元，2020年電子支付比率52％的目標可望達標。此外，中華電信為響應行政院賴清德院長推動，2025年我國電子化支付普及率將提升至90%之政策目標，積極持續與各大領導品牌合作，透過跨界聯盟並深化行動支付服務內容升級，期盼全面提升台灣行動支付普及率，打造行動支付應用生態圈。

中華電信鄭優董事長表示：「中華電信自今年6月底推出手機icash2.0後，短短4個月創下Hami Wallet客戶數成長近60萬的佳績，Hami Wallet電子票證開通數亦成為業界第一。此外，Hami Wallet此次跨足電信、信用卡組織、銀行、電子票證與電子支付五大領域，並結合信用卡感應與掃碼支付兩大功能，領先業界推出具備自動加值功能之NFC票證聯名卡服務之行動支付平台，打造更便利的行動支付環境，提供消費者在交通、購物、旅遊上全面滿足。有了最強跨界聯盟、最完備的支付整合，中華電信並將持續創新，積極與更多銀行(含台新、凱基...等)及產業跨領域合作，活化台灣行動支付生態圈，期盼2018年Hami Wallet達到200萬客戶目標。」

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