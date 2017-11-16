法知名建築師波宗巴克夫妻：建築師要解決城市問題

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導) 知名法國建築師及城市規劃師波宗巴克(Portzamparc)夫妻倆，13日訪台期間在劉培森建築師的陪同下，與媒體分享歷年來城市規劃的角度、使命與概念。

克里斯蒂安・德・波宗巴克( Christian de Portzamparc) 強調，城市規畫應納入社會、經濟、環境等問題，一方面解決城市問題，一方面用以提升人的生活品質。

1994年獲得普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）的克里斯蒂安・德・波宗巴克表示，在面臨現代主義運動(Modern Movement)的潮流，上個世代的偉大建築師科比意(Le Corbusier) 希望創造新的城市設計理念。但是他個人認為要去創造新的模式是非常的困難，畢竟像台北的城市他有一層一層的歷史沉澱，因此無法去創造一個新的設計空間。

他反而覺得，應該要從人的生活與傳承去思考。所以建築師反而是要創造諸多戶外空間，來提供並提升人的生活面。

擁有人類學與社會學背景的妻子伊麗莎白（Elizabeth de Portzamparc）表示，每一個城市都有他自己的靈魂 (Soul of the city)，因此要設計好一個都市就要抓住它的靈魂，城市原本的本質是什麼，就不應該被現代都市設計消滅掉，而是應該要就它的本質去重新詮釋。

Château Cheval Blanc (照片取自christian de portzamparc網站)

波宗巴克夫妻指出，建築師必須把文化，建築的地點、經濟背景、社會問題、能源、氣候及人居住的實際需求等各種因素納入考量，才得以提出具有永續性的城市規劃。畢竟，建築銜接土地，和人類的生活習習相關。因此，還要納入綠建築與環保等因素，以確保城市的多樣性與氣候的調節能力，進而提升人的生活品質。

波宗巴克在記者聯訪時透露，在法國前總統薩科齊（Nicolas Sarkozy）上任時曾啟動「大巴黎計畫」（le Grand Paris），他們是15位建築師其中的2位。經過2年停擺的時間，這個計畫可能會在現任總統馬卡洪（Emmanuel Macron）的監督下重新啟動，而原本的15位建築師將減為8位，他們夫婦也再次獲邀參與本計畫，這項計畫預計在2024年法國奧運前完工。

2007年推動的大巴黎計畫旨在更新巴黎市區，強化巴黎做為國際主要城市，並且調整居民的生活空間，修正大小不平衡的區域，以建造永續城市。

波宗巴克夫妻，分享一段他們參與這個計畫時發生的事，好的城市不應該把地鐵地下化，而是應該讓地鐵融入都市景觀，讓乘坐地鐵的乘客，可以一邊坐車一邊欣賞窗外美景。

另外，參與這項計劃的建築師，亦提出不同看法並提議，這項計畫應針對每一個區既有的社會問題，提出解決方案，也就是要找出一個系統來翻轉巴黎。並且希望讓每個區域什麼都有，生活機能更便利。

只是這個計畫當時面臨政治、經濟、社會等相關問題，使得這個計畫受到些許阻礙，加上某些較貧窮的區域有些人不願意進去。因此，他們希望在現任總統的監督下，重啟新的對話。

蘇州文化中心 (照片取自christian de portzamparc網站)