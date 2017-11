(台灣英文新聞/郭紫寧 綜合外電報導)新加坡近日舉辦了一場「超大size」選美比賽,最後由來自菲律賓宿霧的梅西納(Jodel Padao Mesina )奪冠。​

這項名為「2017 世界之巔」(Ms Top of the World Plus Size 2017)的胖美人選美比賽,是在11月12日(日)舉行。15名佳麗以各國傳統服飾及華麗晚禮服亮相,接受評審評分及網友線上投票評比。

最後由來自菲律賓宿霧的梅西納(Jodel Padao Mesina )奪冠,亞軍及季軍分別來自新加坡及拉脫維亞。

據報導,梅西納因為個性外向活潑,在比賽過程中讓評審們印象深刻,才會脫穎而出。她奪冠之後欣喜若狂地說,「我要把這項榮譽,獻給今年將滿99歲的外婆。」

翻攝自thewellnessinsider.sg

35歲的梅西納受訪時透露,自小常因體型而被取笑及欺負,但她一直夢想成為選美冠軍,不敢想像真的會實現。

​今年參賽的15名佳麗來自泰國、印度、以色列、烏克蘭、白俄羅斯等地,展現不同種族和文化特色。 雖然冠軍只能有一個,​但佳麗們勇於展現自己超大size的勇氣,可說人人都是冠軍!