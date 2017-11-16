駁軍備外交 外交部重申與多明尼加邦交穩定

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）對於這週有媒體報導，我國國防部祭出10億台幣軍備，以換取與多明尼加（Dominican Republic）的邦交關係，外交部拉美司司長周麟今（16）日澄清我國絕非藉由提供軍備來維持邦誼。

周麟週四上午接受媒體訪問時強調，我國提供給多明尼加政府的「不算是軍事，而是在軍中所使用的器材」。他說，這些軍事器材雖然在我國汰舊換新，但都還是堪用品，而我國與多明尼加達成的協議是這些器材要用在人道救援及天災救助上。

周麟甚至微慍地指出，此舉完全是出於善意，對於一再醜化及扭曲的言論，他覺得「居心叵測」。

近日多明尼加與我國邦交關係不穩時有所聞，上（10）月中旬，外交部長李大維在立法院備詢時還坦言已經「密切注意（多明尼加）非常久了，」並且當時還派遣外交部次長劉德立前往多明尼加。

周麟今日則是回應，我國與多明尼加邦交趨於穩定，彼此對於雙方關係都覺得滿意，雙方的合作計畫也都很正常地推動中。

另外，前中美洲友邦巴拿馬（Panama）於六月與我國斷交並轉而與中國建交後，巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）今（16）日首度訪問中國，外交部除了重申遺憾但尊重的立場外，也呼籲巴拿馬維持其外交獨立自主，不要影響到台灣的權益，特別是目前仍有許多台商及僑民在巴拿馬經商投資。

中國媒體報導，瓦雷拉將於16至22日訪問中國，期間會揭幕巴拿馬在北京設立的第一座大使館。

周麟表示，巴拿馬決定跟中國建交，是基於自己本身的利益所做的決定，外交部表示遺憾但尊重。

周麟並呼籲巴拿馬政府維持其外交獨立性，「不要受到其他勢力的影響，更不要影響到台灣的權益。」