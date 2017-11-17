蔣渭水事蹟　透過歷史留真油畫重返1920年代

(台灣英文新聞 / 林靜怡 三峽採訪報導) 由國立臺北大學圖書館主辦《蔣渭水在海山─自覺的年代歷史留真油畫巡迴展》，自10月28日起為期兩個月開放民眾參觀。展覽現場除了有劉洋哲先生的16幅油畫作品外，還有珍稀史料原件與多件銅像雕塑展品，透過不同展覽作品，訴說蔣渭水豐富的事蹟。

負責策畫此展的王家瑞老師說，兩年前在校慶時，遇到當時參展的中生代藝術家劉洋哲老師。後來劉老師從2007年接受蔣渭水文化基金會委託，長期創作蔣渭水醫師歷史留真油畫系列，透過豐富的油彩，呈現他短暫精彩的一生。

▲《蔣渭水在海山─自覺的年代歷史留真油畫巡迴展》油畫作品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

王老師表示，有別於其他老照片的展覽，蔣渭水文化基金會與策展單位一同規畫將歷史事件與照片轉換成具有教育的概念的展覽，讓觀眾透過不同的感受「觀賞歷史」，於是促成本次展覽。這次在現場展出的作品有8張80號的油畫作品，亦是最大幅的作品。

王老師進一步表示，這次的展品最特別的地方還有蔣渭水文化基金會提供的史料原件、歷史時間軸、蔣渭水先生的立像及六件半身胸像。此外還有展場設置如美術館的閱讀書報區，供民眾坐下來翻閱《台灣民報》。最令人印象深刻的是，當民眾從電梯出來時會先跟240公分高的蔣渭水立像對望，而這個立像據說是蒲浩明老師參考其中一張歷史照片，雕塑而成的。

▲《蔣渭水在海山─自覺的年代歷史留真油畫巡迴展》油畫作品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

現場所展示的史料原件，可以看到蔣渭水先生學生時期的成績單、信籤、《台灣民報》的報導等珍貴展品。王老師說，為了保留這些珍品特別用無酸紙、無酸背膠等素材，來延長史料原件的壽命。

王老師指出，至於現場的油畫作品則是依據時間順序與動線規畫，借鏡日本的布展概念，搭配溫和的燈光設置，在不影響拍照、觀賞作品與展櫃中的史料物件進行相關設計。而最特別的是展場內的一條「大稻埕的街道」，是藉由兩張油畫，「春風得意樓酒樓街景」與「大稻埕的天光臺灣民報發送」的時空錯覺，引領觀賞者返回那一年的街道。

▲《蔣渭水在海山─自覺的年代歷史留真油畫巡迴展》歷史物件展示。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲《蔣渭水在海山─自覺的年代歷史留真油畫巡迴展》政治社會運動系統圖。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲《蔣渭水在海山─自覺的年代歷史留真油畫巡迴展》油畫作品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

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