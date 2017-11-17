台灣歷史新頁 大稻埕自由民主之路 (下)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪）爭取自由讓台灣走向民主這條道路，是由蔣渭水先生與當年反日本殖民運動的多位領袖，帶領全民透過文化、社會與民主自由人權運動建造而成。1920年代是台灣關鍵年代，也是歷史與文化交會的年代。為了讓更多人了解台灣的前世今身，台北市觀傳局遴選出14處大稻埕歷史景點串成「自由民主之路」，其中有8處精心設計引導標誌，供民眾穿梭街道，尋找歷史足跡。

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台灣新文化運動紀念館

蔣朝根表示，雖然這棟建築物是在1933年完工的，但他並不是渭水先生被關的那一間，他是被關在對面舊的北警察署。只是因為「北警察署」是代表那個年代的威權統治，台灣人要反對這種警察監控的制度，於是將他轉變成紀念館。

他表示，在日本統治時代，警察的權利是非常大的，一個警察有37天的權利是不用透過法院許可的。那時候，渭水先生時常被關在警署裡面。這個曾經囚禁台灣人心靈跟身軀的地方，用以囚禁這群反抗運動者的地方，如今已經轉變成一個紀念他們的地方。

蔣朝根先生根據《台灣民報》的資料說，居留所是非常不人道的地方，被關在那的人出來都只剩半條命，因為那時候的南北警察署從來都不消毒、毛毯從來不洗、還有許多蟑螂、跳蚤、蚊子、螞蟻。像在北警察署就有七間監牢，每間都有便所在裡頭，進了監牢就像進了黑牢一樣，沒有想像中的輕鬆，還好渭水先生是個非常容易調適自己心境的人。並且，在北警署的這段時間，他還留下不少監獄文學。

▲台灣新文化運動紀念館 (照片由台灣英文新聞拍攝)

台灣精神起飛的基督堂—靜修女中

蔣朝根表示，靜修女中是台灣新文化協會，開創立大會的地方，今年邁入第101年。當時，文化協會跟靜修女中借小禮堂開創立大會，這有兩層意義，有人說他是台灣精神起飛的基督堂，更有人說是象徵教育平等。因為，那時候的台灣人與日本人不能讀同一所學校，一直到1922年才開始實施日台共學制度。加上，靜修女中是教會學校，台灣文化協會又是警察眼中非常敏感的團體，但因為掛「文化」二字所以沒有阻止它的成立，因為警察不能打壓文化，也就是說當年是用較技巧性的方式成立協會。

▲靜修女中裝置藝術 (照片由台灣英文新聞拍攝)

台灣第一個政黨—台灣民眾黨

蔣朝根表示，台灣民眾黨是在1927年7月10日成立的第一個政黨，他具有指標性意義。因為，在文化啟蒙告一段落後就要開始要求政治權，也就是給台灣人做政治訓練，要讓台灣有政治上的自足。

醫台灣—大安醫院

蔣朝根表示，大安醫院是最重要的據點，他是醫病的醫院更是醫國、醫民的醫院。加上，《台灣民報》與台灣文化協會本部都設在這裡，以及許許多多團體的創立都是在這裡發想。還有1926年在本址創立新文化機關，名叫新文化書局來引進不少新文化思想的書，後被渭水先生定為新文化介紹機關。這個據點不只是具有歷史意義，還是台灣人的歷史記憶，是台灣社會運動的根據地。

▲大安醫院裝置藝術 (照片由台灣英文新聞拍攝)

同胞須團結—永樂町郵便局

蔣朝根說，1927年8月15日台灣民眾黨大甲支部成立時，蔣渭水先生曾到這個郵局以「同胞須團結、團結真有力」發電給他們，隔年他們又在慶祝成立大會時，他又到此處發一份電報說，「經過了一年成績非常的好，期盼大家繼續再來努力」。經過考證發現，當年的電報都是在這個郵局發出的。

▲《蔣渭水在海山─自覺的年代歷史留真油畫巡迴展》的展示品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

民主覺醒—港町文化講座

蔣朝根表示，事實上1929年是台灣處於非常不景氣的時候，台灣人的共學校也就是那時候的小學，入學率才29%，比起1920年最高的時候也不過30%。也就是說，那一代的小朋友入學率都介於29%~30%，更別說父祖輩時代不認識字的人有多少了。

他說，要做社會運動，如果只透過辦報紙，那也只有知識份子看得懂。雖然可以用讀報的方式講給其他人聽，但畢竟有限。最好的傳播方式就是演講，口頭傳播最容易。所以那時候在舉辦各種運動時，都是找大倉庫、大工廠，利用那個空間來做講演。加上那個年代沒有麥克風，如果在戶外演講，聽的人會聽不清楚。加上，那個時候的演講要申請，室外演講幾乎不會被核准，於是只好舉辦室內演溝。當時，只要有演講，各地的人們就會趕來聽講。

▲《蔣渭水在海山─自覺的年代歷史留真油畫巡迴展》油畫作品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲圖片由蔣渭水文化基金會提供。

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