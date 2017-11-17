台灣歷史新頁 大稻埕自由民主之路 (上)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪）爭取自由、讓台灣走向民主這條道路，是由蔣渭水先生與當年反日本殖民運動的多位領袖，帶領全民透過文化、社會與民主自由人權運動建造而成。1920年代是台灣關鍵年代，也是歷史與文化交會的年代。為了讓更多人了解台灣的前世今身，台北市觀傳局遴選出14處大稻埕歷史景點串成「自由民主之路」，其中有8處精心設計引導標誌供民眾穿梭街道，尋找歷史足跡。

蔣朝根先生表示，一個城市最重要的內涵就是他的文化和歷史，若是抽掉這兩個元素，這個城市就是空的。1920大稻埕自由民主之路，是由台北市議員何志偉倡議，是他當年在美國讀書時，曾經去波士頓參觀並行走當地的波士頓自由之路(Boston Freedom Trail)，而這條路蔣朝根先生也曾經造訪過。

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▲蔣渭水紀念公園裝置藝術。(照片由台灣英文新聞拍攝)

他說，波士頓是18世紀末、美國獨立革命的重要基地，因為歷史景點集中又擁有眾多遺跡，全長約2.5公里串連16個重要遺跡，除了有當地人穿著那年代的服裝做解說外，遊客順著一條紅磚路，就可以造訪各個景點。而這條自由民主之路，聽說每年還帶來好幾百億美金的觀光收入。

蔣朝根進一步說，何議員就心想既然波士頓可以把歷史變成城市行銷，大稻埕也具備相同的條件，只是比波士頓小了點但景點都很集中。他說，1920年是關鍵年代，是台灣早期興起的文化運動、社會運動、民主自由人權運動，這些活動在大稻埕非常的集中，也非常活躍。

他說，基金會當時考證出來就有十幾個景點，有的景點還沒查找出來，因為有的地址只有幾町目，所以這些考證工作還會持續下去。預估考證出來的景點會有二十幾處，若是用腳步來計算總長的話大約在1萬步左右。北市觀傳局從提供的這幾個景點去挑出8處串成「1920大稻埕自由民主之路」，並且設置導引標。而這些導引標記也是裝置藝術，是由觀傳局請建築師製成一個較細膩線條的繪畫，讓遊客可以拓印，亦就是說每一個標誌都可以拓印。

▲蔣渭水紀念公園。(照片由台灣英文新聞拍攝)

民主運動的縮影—蔣渭水紀念公園

蔣渭水先生的一生，可以說是1920年代台灣早期的民主運動、自由人權運動、文化社會運動的一個縮影。原名「錦西公園」的「蔣渭水紀念公園」被稱為台灣近代民主運動的縮影公園。走進公園，映入眼簾是藝術家蒲浩明雕塑的蔣渭水紀念銅像，下方寫著「文化頭、思想師、醫台灣」，後有蔣渭水紀念牌，還有展示儲窗等。

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▲蔣渭水紀念公園之台灣文化協會、台灣民眾黨紀念碑。(照片由台灣英文新聞拍攝)