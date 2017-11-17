蔣渭水與台灣自由民主之路 (下)

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪) 從小對祖父陌生的蔣朝根先生，心中一直有個疑問，為何家裡高掛著「民族正氣」與「志慮忠貞」的匾額呢？蔣家祖先作了什麼事才能獲得這項殊榮呢？蔣朝根先生回憶，第一次認識自己的祖父是從閱讀黃煌雄先生於1976年出版的書，那時候就像是上帝為他打開了一扇窗，引領他認識1920年代的風雲人物—蔣渭水先生。

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請願運動不受阻 一獄成名只為台灣

蔣朝根分享了一段由葉榮鐘先生提供給清大圖書館的典藏史料，1923年4月18日皇太子從總督府坐著常篷禮車行經大安醫院要去太平公學校 (現為太平國小)看台灣民營教育時，渭水先生就把「大安醫院」的字改成「台灣議會請願團」並且用布將它蓋起來，等皇太子路過時再把它掀開，等於是假歡迎真請願。

他表示，從葉榮鐘先生的剪報顯示，事實上在離皇太子前來太平公學校的前幾天，渭水先生與其他人早已經規畫好了，而警察早也注意到這件事了。誰知在當天上午6時左右，警察就闖進大安醫院沒收了所有的傳單，只是他們沒想到渭水先生早已留一招。是否請願成功呢？當天的請願運動在蔣渭水先生被抓進去關時畫下句點，而這也是他第一次被抓去關在北警察署。也因為這一「關」讓他「一獄成名」，使得這位民間英雄成了政府的「反逆兒」亦就是日本政府眼中的異議分子。

▲大安醫院引導標誌。(照片由台灣英文新聞拍攝)

反逆兒的春天 台灣多元發展

蔣朝根表示，1915年以前，武裝抗爭已顯示是不可能的，加上武裝抗爭時有許多人作了無謂的犧牲。所以新的知識分子起來時只好用文鬥的方式，用思想對抗、用文藝對抗，也就是用「我認同我這個台灣但不認同殖民母國的文化」作為指標進行非暴力的抗爭。另外，當時的蔣渭水先生說，我們要對抗統治者唯一的武器就是「團結」，於是在1927年時提出了「同胞須團結 團結真有力」的口號。

他說，在台灣自由民主之路上，尤其是從渭水先生那個年代對抗殖民統治開始，各個團體都有他的路徑和思想，造成台灣文化協會的左右分裂。使得那個年代的反殖民運動在分裂成新的台灣文化協會與台灣民眾黨。然後到了1930年，台灣民眾黨又分裂成台灣民眾黨跟台灣地方自治聯盟，所以這個年代就成了一個分裂再分裂的年代。隨著1931年，渭水先生因罹患傷寒而過世後，整個反殖民運動的社會團體就瓦解了。所以後來才有1931年代用文學、音樂、美術來作對抗。

到了日本戰敗國民政府來台後，人民不甘被當作二等國民，在沒有享有這種自治權的狀況下，於是在228的事件中引發了對抗。當時在228事件的時候，也有不同的團體不肯合作，所以後來也被各個擊破。一直到威權時代才又慢慢的凝聚起來，各個團體想要組黨又把渭水先生當時的口號「同胞須團結 團結真有力」提出來，並且向政府爭取辦報紙與組黨及街頭演講。從此，人民的團結才讓台灣慢慢走向開放民主，政黨准許成立、報禁解除和101條刑法的廢除。這也是因為有這股凝聚力才有今天這樣的成果。

他表示，台灣的人口與土地都排在世界的前面，如果不團結就會是一盤散沙，這樣很容易從自己內部瓦解掉，進而阻礙進步。因此呼籲，「同胞須團結 團結真有力」，要大家一起來愛護台灣這塊土地，一起為台灣打拼。

▲「蔣渭水在海山─自覺的年代歷史留真油畫巡迴展」之大事紀。(照片由台灣英文新聞拍攝)

蔣朝根：希望年輕人了解那個年代的歷史文化

蔣朝根表示，我們希望年輕人與小學生能夠了解那個時代的歷史文化。基金會最近從其中一位後代的手中發現三十幾張傳單，那是新的影像史料。我們可以經過判讀解讀並且集中起來收藏，或把他集結成書出版，那些史料就是反應那年代的宣傳單。

他接著說，今(2017)年文化部、台北市政府觀傳局和幾間基金會一起簽署合作備忘錄，讓大家可以共享這些史料資源。而我們也可以提案或者依據我們的專長接受文化部的委託合作出版，比如說《蔣渭水留真集》的再版。另外，基金會也會善盡建議的責任，把戰後曾經出版的報紙、雜誌等史料，借由政府的力量重新復刻再版供學術研究。

他還說，基金會也會將這批資料轉化成郵報與管炫樂。另外還會規畫將這些史料畫成漫畫在轉換成動畫。並且與科技公司合作製成APP供歷史景點導覽，比如說消費者到義美門市時就可以掃描QR code讓蔣渭水先生跟他講「大安醫院」的故事。

記者側記

在結束專訪時，記者好奇的問了一下蔣朝根先生為何想要為1920年代作歷史還原？

他說，因為家裡一直都掛著二塊匾額卻沒人會說他們的故事，這是很悲哀的事。

蔣渭水先生與其他人那些年為台灣這塊土地犧牲奉獻的事，也許只是短短的幾十年，但這段歷史卻是台灣的前世前身。如果沒有他們打下基礎，今日的台灣是否還是如今的現狀呢。

為了讓更多人認識這段歷史，基金會想出不同的展覽模式去貼近大眾，希望無論是老一輩的還是年輕一代的都可以透過不同呈現方式，認識台灣過去這一段漸漸被遺忘甚至是逐漸沉封的年代。

▲蔣渭水紀念公園之蔣渭水紀念碑。(照片由台灣英文新聞拍攝)

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