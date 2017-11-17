蔣渭水與台灣自由民主之路 (中)

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪) 從小對祖父陌生的蔣朝根先生，心中一直有個疑問，為何家裡高掛著「民族正氣」與「志慮忠貞」的匾額？蔣家祖先作了什麼事才能獲得這項殊榮？蔣朝根先生回憶，第一次認識自己的祖父，是從閱讀黃煌雄先生於1976年出版的書，那時候就像是上帝為他打開了一扇窗，引領他認識1920年代的風雲人物—蔣渭水先生。

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關鍵1920台灣自由的里程碑

經由蔣朝根先生重新介紹了蔣渭水先生後，記者請他為「1920」下定義。他說，1920是解放的年代。

他說明，在第一次世界大戰期間，家中的男性都去打仗，家中的婦女們只好走出家庭進入社會，取代他們的工作。而從那個年代開始，婦女也開始有投票權。在1918年第一次世界大戰結束後，從戰場回來的男人們，開始重新享受人生與生活，於是從1920年開始，眾多發明都開始蓬勃起來，比如說汽車在1910年代就有了，只是沒有大量生產。

蔣朝根表示，1920年代又被稱為「彩妝年代」，女性的穿著整個改變，並且開始化妝留短頭髮，穿膝蓋以上的裙子，還可以在路上跳搖擺舞，並且跟汽車一起拍照。那時候的科技發明，改變了整個世界的文明。加上空調的製造跟運用，讓許多室內的大型活動可以舉辦，如室內比賽與音樂會等。

▲《蔣渭水在海山─自覺的年代歷史留真油畫巡迴展》現場展示品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

放眼台灣，台灣要解放什麼呢？他指出，首先是被支配的人要從支配階級解放，統治台灣的是日本，那我們是被殖民者，所以我們要從殖民者的手中解放，也就是說被殖民地，要從帝國主義的掌中解放。

其次，婦女要從夫權主義當中解放，勞工要從資本家的壓榨中解放、農人要從地主的手心裡解放。雖然，當時的資本主義很發達，可是他的發達是建立在剝削勞農的身上，因為在那個年代，沒有像現在有足夠的法律來保障勞動者。他舉例，台灣農人人口佔60%，其中40%都是貧農，因為蔗農不能隨便把甘蔗送到隨便一個糖廠賣，更不能因為哪一個糖廠的價錢好，就可以越區販售，他只能到指定的糖廠賣他的農產品。因此，那個年代的農夫，從中農種甘蔗到變小農，從小農變貧農，從貧農變佃農，再從佃農變農奴，都是因為不合理的剝削所造成的，而這些現象不只是跟糖廠合作才有，跟地主合作也會有。

▲《蔣渭水在海山─自覺的年代歷史留真油畫巡迴展》現場展示史料原件。(照片由台灣英文新聞拍攝)

他接著說，在那被壓迫得很厲害的年代，這些最低層的階級都需要被解放，所以那個年代所做的運動都是要去「解放」。解放什麼呢？不自由就要爭取自由，從心靈的自由開始，要讓思想解放而不是遭到控制或封鎖。因此殖民者不能阻止台灣人辦報或辦雜誌，更不可以不讓我們知道世界潮流的訊息。所以那個年代，可以說是樣樣都要解放的年代。

蔣朝根表示，大稻埕可以說是那年代的風雲地，也是最興盛、最熱鬧的地方。那個年代，台灣文化協會做了啟蒙運動，而文化啟蒙運動為人們打開了眼界，讓大家可以了解整個世界的自由民主、進而提升了民主自覺。而所謂的民主自覺，就是一個民族不能決定另一個民族的命運和前途，而是要尊重他，並且讓他自己決定自己的國際地位，這就是要「啟蒙」。因為那個年代，很多人沒有這個觀念，況且在1920年代以前，社會現狀是非常封建保守。所以1920年代，可以說是從封建保守走進現代思想的一個關口，而台灣文化協會做的，就是這個啟蒙運動。

他還說，台灣文化協會的本部就是在現在的義美門市(地址為延平北路二段29號)。渭水先生為了打下基礎，創立了《台灣民報》並透過白話文的報紙來作宣傳。還提供了白話文學小說或詩歌的創作，也就是新文學運動的由來。待文化啟蒙告一段落後，就開始要求政治權，於是成立了工友總聯盟，作為勞工運動的基礎，而後才變成全民運動。大稻埕可以說是台灣當時引導全台灣新文化、自由民主運動的風雲地。

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▲《蔣渭水在海山─自覺的年代歷史留真油畫巡迴展》現場展示社會運動系統圖。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲圖片由蔣渭水文化基金會提供。