蔣渭水與台灣自由民主之路 (上)

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪) 從小對祖父陌生的蔣朝根先生，心中一直有個疑問，為何家裡高掛著「民族正氣」與「志慮忠貞」的匾額？蔣家祖先作了什麼事才能獲得這項殊榮？蔣朝根先生回憶，第一次認識自己的祖父是從閱讀黃煌雄先生於1976年出版的書，那時候就像是上帝為他打開了一扇窗，引領他認識1920年代的風雲人物—蔣渭水先生。

悲天憫人的性格 開創台灣的自由

​蔣朝根談起他的祖父時說，我們都知道一個時代並不是靠一個人去主導，而是靠眾多人的力量才成就那個年代。其實，一個偉人的內心和一般人一樣，只是他那悲天憫人的性格，比他人較濃厚了一點罷了。他透過拼湊史料發現，渭水先生其實是一位蠻感性的人。

在日本的殖民統治年代裡，錯誤的政策危害了台灣人，根據《台灣民報》的報導，蔣朝根得知他的祖父蔣渭水先生曾在獄中，看到一個流氓朝笑同樣被關在監獄裡的妓女。當時的渭水先生認為，同是被殖民統治下那錯誤政策的產品，結果身為流氓的人，卻還在嘲笑別人。

另外，渭水先生在北警察署時也觀察到，某一天晚上被抓進來的一名犯嫌，在當時已經擠滿人的獄所裡，勉強找出一個位置與其他人一起躺在地板上。但因為較晚進來，所以睡覺時連一條毯子都沒得蓋。後來是同監的人脫去了身上的厚棉衣幫他蓋上。隔天渭水先生發現，原來最後進來的這個人是個鴉片犯人。他就很感慨，為何如此善良的人要因為錯誤的政策而吸鴉片，吸到家產全沒了呢。

▲蔣朝根先生 (照片由台灣英文新聞拍攝)

台灣第一指導者 在人民心田裡播種

蔣朝根告訴記者，渭水先生在世時被稱為「第一指導者」，過世後被稱為「台灣人的救主」，如今卻有人稱他為「台灣的孫中山」。他接著說，我沒見過我祖父的面，因為他是在1931年過世，而我是在1951年出生的。他是在1916年到大稻埕開設大安醫院，並在短短的幾十年裡，在台灣人的心中播下「解放」的種子。

他說，為了認識並且了解渭水先生，他只好從各種史料去拼湊出他的人。並且從這些史料發現，原來他的祖父並不是一位高高在上的人而是一位可以走入人群，讓大家貼近進而了解、並且喜歡的一個人。只是，他那40歲又6個月的生命，只有15年的時間在大稻埕活躍。因為有不怕統治者高壓的個性，所以可以把家宅當作革命基地、文化協會的本部、台灣民報的發行所，還可以作為新文化機關的文化書局。

若是以同心圓來看，他說，無論是大安醫院、靜修女中、永樂町郵便局、港町文化講座等場所，到後來創立的台灣民眾黨，渭水先生與大稻埕的關係可以說是相當「緊密」的。

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▲1920大稻埕自由民主之路展覽。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲蔣渭水之臨牀講義。(圖片由國立台北大學提供)。

▲《蔣渭水在海山─自覺的年代歷史留真油畫巡迴展》展示品。(照片由台灣英文新聞拍攝)